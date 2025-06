Scopri come preparare arancinetti di riso ai piselli con mozzarella e pancetta

Immagina di essere avvolto da un profumo che evoca ricordi di estati passate, dove il sole baciava la pelle e le risate di amici e familiari si mescolavano con il suono delle onde. Gli arancinetti di riso ai piselli con mozzarella e pancetta sono molto più di un semplice antipasto; sono un viaggio nei sapori della Sicilia, una celebrazione della convivialità e della creatività in cucina. Ogni morso è un invito a riscoprire la gioia di condividere un piatto che racconta storie, tradizioni e affetto.

Ingredienti per preparare gli arancinetti

Per realizzare questi deliziosi arancinetti, avrai bisogno di:

500 g di riso

300 g di piselli freschi

200 g di mozzarella

150 g di pancetta

100 g di farina

50 g di burro

30 g di prezzemolo

20 g di spinacini

Spezie: sale, pepe, noce moscata

La preparazione del riso

Inizia dalla pulizia dei piselli: sgranali e sciacquali sotto acqua corrente. Raccoglili in una pentola insieme ai baccelli, copri con acqua e fai cuocere per circa 30 minuti. Una volta cotti, frulla il tutto fino a ottenere una crema densa. Passa al setaccio per ottenere un brodo che sarà la base del tuo riso. In una casseruola, sciogli il burro con una foglia di alloro, aggiungi il brodo di piselli (circa 850 g), un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Aggiungi il riso e cuoci per 10-12 minuti, finché non avrà assorbito tutto il liquido. Durante questo tempo, frulla gli spinacini e il prezzemolo con un po’ di brodo, creando una crema verde brillante che darà un tocco di colore al tuo piatto.

Formare gli arancinetti

Una volta che il riso è cotto, mescolalo con la crema verde e stendilo su un vassoio per farlo raffreddare. Dopo un’ora, inizia a formare le palline: prendi circa 50 g di riso, crea un incavo al centro e inserisci un dadino di mozzarella e uno di pancetta. Richiudi il riso attorno al ripieno e forma delle palline, grandi come albicocche.

Frittura e presentazione

Prepara una pastella mescolando la farina con acqua e prepara del pangrattato in un piatto. Passa ogni pallina prima nella pastella e poi nel pangrattato, assicurandoti che siano ben impanate. Friggi in olio caldo a 170 °C per circa un minuto, fino a doratura. Scolale su carta assorbente e aggiungi un pizzico di sale. Servili caldi, magari accompagnati da una salsa di pomodoro o un semplice contorno di insalata.

Un piatto che unisce

Questi arancinetti non sono solo un piatto da gustare, ma anche un modo per riunire le persone, per condividere momenti speciali e per riscoprire la bellezza della cucina fatta con passione. Ricorda: ogni volta che prepari un piatto, stai creando un’opportunità per connetterti, per sorridere e per amare. Buon appetito!