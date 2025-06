Scopri i retroscena della The World’s 50 Best Restaurants 2025

Non crederai mai a quanto è successo durante la The World's 50 Best Restaurants 2025: tra location deludenti e chef stellari, ecco cosa è andato storto.

Non crederai mai a quello che è successo alla The World’s 50 Best Restaurants 2025, il prestigioso evento che ha fatto il suo debutto in Italia! Torino, scelta come palcoscenico di questa kermesse gastronomica, ha accolto chef e giornalisti da ogni angolo del mondo, portando con sé un mix di aspettative e sorprese. Ma la location ha sollevato non poche perplessità. Scopriamo insieme come si è svolto un evento che ha fatto discutere, tra trionfi e delusioni.

1. Una location discutibile per un grande evento

Fin dall’inizio, la scelta del Lingotto Fiere come sede della cerimonia di premiazione ha lasciato molti a bocca aperta. Questo spazio, pur essendo funzionale per eventi di grande portata, non è certo il luogo ideale per festeggiare la gastronomia d’eccellenza. Ti aspettavi un’atmosfera più intima e calorosa, vero? Eppure, il risultato è stato un ambiente freddo e impersonale, deludendo le aspettative di molti.

Ma perché questa scelta? L’organizzazione ha giustificato la decisione con il numero record di partecipanti, ma questo non ha placato il malcontento. Ci siamo chiesti tutti se non ci fossero alternative più affascinanti per rappresentare Torino e la sua cultura culinaria. In effetti, l’aperitivo pre-premiazione ha risentito di questa scelta: una sala vasta e poco decorata ha accolto gli ospiti, mentre l’offerta gastronomica è stata scarsa e poco ispirata, lasciando un sapore amaro. Che peccato!

2. Momenti di grande emozione e performance stellari

Nonostante le critiche alla location, la cerimonia di premiazione si è svolta in un Auditorium Giovanni Agnelli ben scenografico. Qui, la tensione è salita alle stelle con l’apertura di John Elkann e il discorso coinvolgente del presidente della Regione Alberto Cirio. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Massimo Bottura, insieme a Lara Gilmore, ha ricevuto l’Icon Award, rubando la scena a molti altri chef premiati. La loro presenza ha portato un’energia unica, confermando che Bottura è sempre un personaggio da tenere d’occhio.

Il vincitore dell’anno, Maido di Lima, ha riportato il Perù in cima alla classifica, mentre chef come Bittor Arguinzoniz, con il suo Axador Etxebarri, hanno dimostrato che la qualità è ciò che conta. La classifica di quest’anno ha visto l’Italia brillare con sei ristoranti, segno che il nostro paese continua a guadagnare terreno nel panorama gastronomico internazionale. Non è incredibile?

3. L’after party: un successo tra chef e ospiti

La vera festa è avvenuta durante l’after party, che ha visto una partecipazione entusiasta di chef e ospiti. Benny Benassi in consolle ha animato la serata, mentre la cucina di Franco Pepe e i tortellini di Bottura hanno deliziato i palati. Questo evento ha finalmente riportato l’allegria e la vivacità che molti si aspettavano dalla cerimonia di premiazione. In un’atmosfera festosa, gli chef si sono lasciati andare, ballando e divertendosi come mai prima d’ora.

È stato un momento di celebrazione che ha messo in risalto non solo la gastronomia, ma anche la convivialità e l’amicizia tra i partecipanti. Un after party memorabile che ha saputo riscattare le delusioni della cerimonia e ha confermato che Torino ha molto da offrire, non solo in termini di cucina, ma anche di cultura e socialità.

In conclusione, sebbene l’evento abbia avuto le sue criticità, è indiscutibile che la The World’s 50 Best Restaurants 2025 abbia portato una ventata di freschezza e opportunità per il panorama gastronomico italiano. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la passione per il cibo e la cultura culinaria è viva e vegeta. Sei pronto a scoprire cosa ci riserverà il futuro?