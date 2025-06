Un viaggio gastronomico tra formaggi e champagne da non perdere

Se sei un amante del buon cibo e delle esperienze uniche, preparati a vivere una serata indimenticabile al Guffanti Social Club! Quest’anno, il nostro viaggio gastronomico ci porterà a New York per il Summer Fancy Food Show dal 29 giugno al 1 luglio. Ci troverai al Booth #836, pronti a sorprenderti con le nostre specialità. Ma non è tutto! Ti aspettiamo anche a Milano per un evento esclusivo che celebra il connubio perfetto tra formaggi raffinati e champagne di alta qualità. Pronto a scoprire di più?

Un viaggio nei sapori: il nostro evento a Milano

Il 19 giugno 2025, dalle 19:00 alle 21:30, il Guffanti Social Club sarà il palcoscenico di una serata dedicata ai veri intenditori. Sarà un’occasione unica per esplorare abbinamenti audaci, guidati dalla presenza della produttrice di champagne Nathalie Liébart. Il viaggio inizierà con il “Bienvenue”, uno champagne frizzante che si sposerà perfettamente con il delizioso formaggio di bufala “Buonasorte” e il pregiato Comté AOP di 36 mesi.

Ma non finisce qui! Proseguiremo con il “Rendez-vous rosé extra brut”, un champagne dal carattere fruttato che si abbina meravigliosamente con lo Stracchino di capra e le dolci pesche bianche. Infine, per chiudere in bellezza, assaggeremo l’“Authentique extra brut”, accompagnato da formaggi ricchi e fresche ciliegie. E non dimenticare il gelato fiordilatte di Crodo, il tocco finale di dolcezza che completerà questa esperienza esclusiva. Il tutto per soli €48 a persona, ma affrettati: i posti sono limitati!

Un omaggio alla mozzarella di Bufala Campana DOP

Se pensi che la serata non possa diventare ancora più interessante, preparati a essere sorpreso! Al Guffanti Social Club, la mozzarella di Bufala Campana DOP sarà la protagonista indiscussa. Dalle 20:00, ti guideremo attraverso un percorso di degustazione che svelerà ogni sfumatura di questo ingrediente prezioso. Inizieremo con un benvenuto frizzante e un piatto di “Caprese secondo Guffanti”, rivisitato con ingredienti selezionati per un’esperienza che non dimenticherai facilmente.

Il viaggio sensoriale continuerà con il “Piatto Guffanti”, dove esploreremo i vari prodotti caseari di bufala, per poi deliziarci con i Paccheri con treccia di mozzarella di Bufala e Pachino confit. Infine, concluderemo la serata con un gelato fiordilatte Guffanti, il modo perfetto per terminare un’esperienza gastronomica di alto livello. Ogni piatto sarà accompagnato da una selezione di vini scelti con cura per esaltare ogni sapore. Anche qui, il costo è di €48 a persona e i posti sono limitati!

Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza!

Il Guffanti Social Club non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio viaggio tra tradizione e innovazione culinaria. Prenota subito il tuo posto per non perderti questa occasione esclusiva di scoprire l’arte dello champagne e dell’eccellenza dei formaggi. Che tu sia a New York o a Milano, preparati a un’esperienza che lascerà il segno. Scrivici per maggiori informazioni e unisciti a noi per una serata indimenticabile!