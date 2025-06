Scopri i segreti del champagne e dei formaggi a New York

Non crederai ai deliziosi abbinamenti che abbiamo in serbo per te nella nostra serata a New York!

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica senza precedenti! Questo giugno, il Guffanti Social Club ti invita a una serata dedicata all’arte del formaggio e del champagne. Immagina di sorseggiare il miglior champagne mentre assapori una selezione di formaggi pregiati, il tutto in un’atmosfera conviviale e raffinata. Non vorrai perderti questa opportunità unica, vero? 🍾✨

Un evento da non perdere: il Summer Fancy Food Show

Dal 29 giugno al 1 luglio, il Javits Center di New York ospiterà il Summer Fancy Food Show, un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del bere bene. Noi saremo presenti con il nostro Booth #836, pronti a deliziare i tuoi sensi e a condividere la nostra passione per i formaggi e i vini. Ma la vera chicca sarà giovedì 19 giugno, dalle 19:00 alle 21:30, quando il Guffanti Social Club si trasformerà in un palcoscenico di sapori unici. Sarai accolto in un viaggio tra le bollicine di Champagne Nathalie Liébart e una selezione di formaggi che ti lascerà senza parole. Ogni abbinamento è studiato per esaltare i sapori, creando un’armonia che ti farà desiderare di tornare per averne di più.

Un menù che racconta una storia

Lasciati sorprendere dai nostri abbinamenti. Iniziamo con il “Bienvenue”, un champagne che si sposa perfettamente con il “Buonasorte” di bufala e le fresche fragole. Poi, il “Rendez-vous rosé extra brut” ti conquisterà con le sue note fruttate, perfetto con lo Stracchino stagionato. E per chiudere in bellezza, non perdere l’“Authentique extra brut”, che si abbina magnificamente al Lingotto di capra a latte crudo e alle ciliegie fresche. Ma non è tutto: il nostro gelato fiordilatte di Crodo allo champagne è il finale ideale per una serata indimenticabile. Ti stai già leccando i baffi, vero?

Un’arte che richiede passione

Il Guffanti Social Club non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che celebra la mozzarella di Bufala Campana DOP. Dalle 20:00, ti porteremo in un viaggio attraverso i sapori, partendo da un benvenuto frizzante fino a piatti che reinterpretano la tradizione con un tocco innovativo. Prova la nostra Caprese secondo Guffanti e il piatto che racconta la storia delle bufale e dei loro formaggi, un’esperienza che ti coinvolgerà a 360 gradi.

I paccheri con treccia di mozzarella di Bufala e Pachino confit saranno una sorpresa per il tuo palato, mentre il gelato fiordilatte Guffanti chiuderà la serata con dolcezza. Ogni portata sarà accompagnata da vini scelti con cura, rendendo ogni assaggio un momento speciale. Non è fantastico come il cibo possa raccontare storie?

Non perdere l’occasione di partecipare a questa serata esclusiva: i posti sono limitati e l’ultima cosa che vuoi è rimanere fuori da questo evento da sogno! Prepara le tue papille gustative e prenota subito il tuo posto per un’esperienza che promette di essere indimenticabile. Ci vediamo a New York! 🎉🍾