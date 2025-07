Scopri il Campionato Italiano del Bergamotto e i suoi talentuosi finalisti

Non crederai mai a cosa accadrà il 19 luglio 2025 a Reggio Calabria: una finale di pasticceria che mette in risalto il bergamotto!

Preparati a un evento che promette di deliziare i tuoi sensi! Il 19 luglio 2025, l’Arena dello Stretto a Reggio Calabria si trasformerà in un palcoscenico di dolcezza e creatività culinaria, ospitando la finale del Campionato Italiano del Bergamotto. Questo è il momento che ogni amante della pasticceria stava aspettando: un’opportunità unica per vedere all’opera i migliori pasticceri d’Italia, tutti intenti a celebrare uno degli ingredienti più pregiati del nostro Mediterraneo: il bergamotto.

I protagonisti della finale

Immagina la scena: dieci talentuosi pasticceri, selezionati tra centinaia di candidati, si sfideranno con due creazioni ciascuno: una torta da credenza e un dolce gelato o lievitato. Il percorso per arrivare a questo momento è stato lungo e impegnativo, con giurati esperti che hanno valutato ogni dettaglio, dal gusto alla presentazione. E tra i membri della giuria ci sono nomi illustri come Iginio Massari, che non solo ha guidato le selezioni, ma sarà anche uno dei giudici finali, insieme a maestri pasticceri internazionali come Pascal Lac e Thierry Bamas. Non crederai mai a quanto talento ci sarà in quella sala!

Ma ecco la vera novità di questa edizione: il pubblico avrà un ruolo attivo! Ogni finalista preparerà mille porzioni del proprio dolce, permettendo ai presenti di votare il loro preferito. Immagina di poter assaporare creazioni uniche e contribuire alla scelta del vincitore! E la cosa migliore? L’ingresso è gratuito! È un’occasione imperdibile per vivere un evento che celebra l’eccellenza della pasticceria italiana.

Un ingrediente unico: il bergamotto

Il bergamotto di Reggio Calabria non è solo un ingrediente, ma un simbolo di una tradizione culinaria ricca e variegata. Questo agrume, noto per il suo aroma intenso e il suo sapore unico, è il protagonista indiscusso di molte creazioni dolciarie. I criteri di valutazione della competizione si concentrano su gusto, tecnica e capacità di valorizzare questo straordinario agrume, con un occhio attento alla sostenibilità e al rispetto del territorio. Ti sei mai chiesto perché il bergamotto sia così speciale?

«Il bergamotto è un agrume nobile, raro e straordinario», afferma Iginio Massari. «Questa eccellenza regala freschezza e una nota inconfondibile, capace di esaltare anche i sapori più delicati. Richiede rispetto e maestria, ma quando utilizzato correttamente, trasforma ogni dolce in un’esperienza sensoriale unica». Questo è il messaggio che sottende all’intero evento: portare alla ribalta un ingrediente che merita di essere conosciuto e apprezzato in tutta Italia.

Un evento da non perdere

Il Campionato Italiano del Bergamotto non è solo una competizione, ma un vero e proprio festival della gastronomia. Con la presenza di nomi illustri della cucina italiana, come Alfonso Iaccarino e molti altri protagonisti del settore, l’evento si preannuncia come un’importante occasione per celebrare il talento e la creatività dei pasticceri. I finalisti, provenienti da diverse regioni, daranno il massimo per impressionare la giuria e il pubblico, in un’atmosfera che profuma di Mediterraneo e passione per la cucina.

Ti aspettiamo il 19 luglio 2025 per una giornata indimenticabile, ricca di dolci, emozioni e scoperte culinarie. Non perdere l’occasione di essere parte di questo viaggio nel mondo del bergamotto e della pasticceria di alta qualità! 🍰✨