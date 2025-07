Scopri le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025

Immagina di passeggiare per le strade di Roma, mentre il calore estivo ti avvolge come un abbraccio. Ti fermi di fronte a una gelateria artigianale, e quel gelato promette di rinfrescarti e deliziarti. Perché, diciamocelo, il gelato a Roma non è solo un dolce, ma un’esperienza, un momento di pura gioia che unisce residenti e turisti. Nel 2025, la capitale italiana continua a brillare con le sue gelaterie, ognuna con la propria storia e gusti strabilianti. Sei pronto a scoprire le migliori gelaterie da visitare per un’estate indimenticabile?

1. La migliore gelateria artigianale: Dario Benelli

Situata in Via Felice Cavallotti, 36b, la gelateria di Dario Benelli è un piccolo gioiello nascosto. Qui, il gelato è un’arte: i gusti sono creati utilizzando latte di capra maltese, rendendo ogni crema un’esperienza unica. Tra le specialità, non puoi perderti il sorbetto alla mela spadellata, che ti porterà in un viaggio sensoriale indimenticabile. Ma non è tutto: il cioccolato al latte Bahibé 46% con sbriciolato di cioccolato amaro è un vero e proprio colpo di fulmine! Se ti trovi a Monteverde Vecchio, questa delizia è un must. E chi lo sa? Potresti scoprire il tuo nuovo gusto preferito!

2. La creatività di Criollo

Simona Papagno, la mente creativa dietro Criollo, è una vera pioniera nel mondo del gelato. Situata in Via Giuseppe Bagnera, 59, questa gelateria è il luogo ideale per chi cerca gusti innovativi e sorprendenti. Immagina di assaporare un gelato al cappelletto romagnolo: ogni visita è una scoperta e non sai mai quali nuove delizie ti aspettano! La Papagno sperimenta con ingredienti unici, creando un menu in continua evoluzione. Non crederai mai a quello che ti aspetta la prossima volta che la visiterai!

3. La tradizione di Otaleg!

Marco Radicioni ha fatto di Otaleg! un punto di riferimento a Roma. Con due sedi, una a Monteverde Vecchio e l’altra a Trastevere, questo maestro gelatiere continua a sorprendere con le sue creazioni. La crema al tè rosso cinese e il sorbetto alla mandorla sono solo alcune delle proposte da non perdere. Radicioni è un maestro nel bilanciare tradizione e innovazione, rendendo ogni assaggio un viaggio tra sapori straordinari. Hai già immaginato cosa potresti gustare?

4. La freschezza di Gelasio

Aperta da poco, Gelasio in Via Portuense, 727 f/g, ha già conquistato il cuore dei romani. I fondatori, Valerio Gaveglia e Lorena Zeppadoro, propongono gelati senza glutine, realizzati con ingredienti freschissimi e un basso contenuto di zucchero. Il sorbetto al limone è rinfrescante e aromatico, mentre le proposte innovative continuano a stupire. È un must per chi cerca freschezza e qualità! E tu, sei pronto a scoprire il tuo nuovo gelato preferito?

5. L’arte della gelateria a Zelato

Alberto Zezza ha portato la sua esperienza nel settore economico nella creazione di gelati artigianali. In Via degli Aurunci, 40, Zelato offre gelati realizzati con energia rinnovabile e ingredienti provenienti da cooperative solidali. Ogni cucchiaino è una celebrazione della sostenibilità, con gusti come il latte d’oro al curcuma e il fondente amaro che ti lasceranno senza parole. Non puoi perderti questa esperienza unica!

Insomma, Roma è un vero paradiso per gli amanti del gelato artigianale nel 2025. Se non hai ancora provato queste gelaterie, non sai cosa ti perdi! Quale gelateria visiterai per prima? Faccelo sapere nei commenti! 🍦✨