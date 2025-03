Dal 9 al 17 marzo, l’Italia si prepara a festeggiare San Patrizio con un evento unico: A Taste of Ireland. Questa manifestazione culinaria, che celebra la cultura gastronomica irlandese, si svolge in diverse città italiane, con Milano come epicentro. L’iniziativa è parte della Ireland Week 2025, un evento che mira a far conoscere le tradizioni e le eccellenze culinarie dell’Irlanda, nota anche come l’Isola di Smeraldo.

Un programma ricco di eventi e degustazioni

A Taste of Ireland offre un calendario ricco di eventi, tra cui corsi di cucina, menù speciali e degustazioni. I partecipanti possono iscriversi direttamente sul sito ufficiale per partecipare a eventi esclusivi. Tra le attività in programma, spiccano degustazioni di whiskey e sidro, laboratori per bambini e corsi di cucina dedicati al pane irlandese. Milano non è l’unica città coinvolta: anche Genova e Livorno ospiteranno eventi gemellati, ampliando l’orizzonte della manifestazione.

Le delizie culinarie irlandesi

Durante il festival, i ristoranti di tutta Italia proporranno piatti preparati con ingredienti irlandesi di alta qualità. Tra le specialità da non perdere ci sono la carne di manzo allevato a pascolo, l’agnello, gli scampi, le ostriche e il salmone biologico. Questi ingredienti, promossi da Bord Bia, l’ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti alimentari, saranno protagonisti di menù creativi e raffinati. Chef di fama, come Daniel Canzian, parteciperanno all’iniziativa, presentando piatti unici che esaltano i sapori dell’Irlanda.

Un’esperienza culturale e gastronomica

A Taste of Ireland non è solo un festival culinario, ma un vero e proprio viaggio nella cultura irlandese. Attraverso la musica celtica, le danze tradizionali e le degustazioni, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il festival rappresenta un’importante occasione per scoprire le tradizioni culinarie irlandesi e per apprezzare la qualità degli ingredienti provenienti da questa terra ricca di storia e cultura.