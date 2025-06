Scopri il menù esclusivo del Festival dell’Arena di Verona

Non crederai mai a cosa ha preparato lo chef Perbellini per il Festival dell'Arena: un menù da sogno che unisce alta cucina e opera!

Sei pronto a vivere un’esperienza che ti lascerà senza parole? Immagina di gustare piatti straordinari mentre sei circondato dalla bellezza millenaria dell’Arena di Verona. Giancarlo Perbellini, chef tre stelle Michelin, ha creato un menù esclusivo per il Festival dell’Arena Opera Experience, un evento che promette di abbracciare musica, arte e gastronomia di altissimo livello. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo straordinario viaggio culinario! 🍽️✨

Un menù che racconta storie

Il menù elaborato da Perbellini per la serata della prima del Nabucco è una vera e propria opera d’arte. Ogni piatto è pensato per essere un’esperienza sensoriale, un racconto che si snoda attraverso i sapori e le suggestioni della tradizione italiana. Partiamo dall’Insalata Margherita, che non è solo un piatto, ma un omaggio ai colori della bandiera italiana. Composta da lattuga Salanova, polvere di pomodoro, crema di bufala, olive e vinaigrette all’origano, è un inizio freschissimo e vibrante, perfetto per preparare il palato a ciò che seguirà. Ti viene già l’acquolina in bocca?

Il viaggio continua con uno dei piatti signature dello chef: lo Gnocco di patate, una vera delizia che combina spuma di patate e bottarga, servito con un vino bianco straordinario, il From Black to White di Zymè 2022. Ogni morso è una sinfonia di sapori che si fondono armoniosamente, proprio come le note di un’opera. Immagina di assaporare questa creazione mentre la musica ti avvolge: un’esperienza unica!

Come secondo, la Sella di vitello è un piatto da non perdere: servita con finocchio, capperi e un tocco di caffè, è abbinata a un Valpolicella Ripasso Regolo 2022, che esalta ogni singolo ingrediente. E per chiudere in bellezza, il dolce è un capolavoro: Ile flottante al sambuco, rabarbaro e fragoline di bosco, accompagnato da un elegante Recioto di Soave Sartori. Questo dessert chiude la serata lasciandoti con un dolce ricordo. Qual è il tuo piatto preferito finora?

Un’esperienza da vivere

Ma non è solo il cibo a rendere questa serata unica. L’Arena di Verona, con la sua atmosfera magica, crea il contesto perfetto per una cena che si trasforma in un’esperienza indimenticabile. I 24 ospiti sono accolti in un’area riservata, dove possono gustare un aperitivo e una light dinner prima di immergersi nel mondo dell’opera. La terrazza The Star Roof, che offre una vista mozzafiato su piazza Bra, è il luogo ideale per iniziare questa avventura. Ti immagini già lì, con un calice in mano e la bellezza di Verona che ti circonda?

Il percorso verso l’area riservata è già di per sé un piccolo rito: salire i sei scalini finali ti fa sentire parte di qualcosa di esclusivo. Ricorda di indossare calzature comode, perché la bellezza di ciò che ti aspetta merita di essere vissuta al massimo! Non vorrai perderti nemmeno un attimo di questa serata magica, vero?

Un legame tra arte e gastronomia

Giancarlo Perbellini non nasconde la sua passione per l’opera, un amore che ha ereditato dal padre. «Ho sempre amato i cori, specialmente quello dell’Aida», racconta. Per lui, la cucina e la musica sono due forme d’arte che si intrecciano, creando una sinfonia di sapori e melodie. La sua creazione, lo gnocco di patate e bottarga, è un simbolo di continuità, proprio come il famoso Va pensiero di Verdi. Non crederai mai a quanto possa essere profondo questo legame!

Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, sottolinea quanto sia importante questa collaborazione con la Fondazione Arena di Verona. Attraverso eventi come questi, si offre al pubblico un modo unico di vivere la cultura e l’ospitalità, con un’attenzione particolare all’eccellenza. E tu, sei pronto a vivere tutto questo?

Con il 102° Arena Opera Festival in corso fino al 6 settembre, non perdere l’occasione di partecipare a queste esperienze straordinarie, che non si limitano solo alla cena ma includono anche altre quattro proposte uniche: Stone Lounge, Backstage VIP Pass e Vinitaly, che debutterà nel 2025. Un evento da vivere e condividere! Condividi le tue impressioni e preparati a vivere una serata indimenticabile! 🎉