La passione per la carne di razza marchigiana

Alla Braceria F.lli Mei, ogni piatto è il risultato di una profonda passione per la materia prima. Situata a Piane di Chienti, Civitanova Marche, questa braceria si distingue per l’utilizzo esclusivo di carne proveniente dall’allevamento di famiglia. La razza marchigiana, considerata un vero fiore all’occhiello dell’azienda agricola, viene preparata con tecniche di cottura sulla brace a vista, che esaltano il sapore autentico e la qualità del prodotto. Ogni morso racconta una storia di tradizione, dedizione e amore per la gastronomia.

Piatti innovativi che sorprendono

La carta della braceria è un vero e proprio viaggio culinario che va oltre la semplice cucina tradizionale. Tra le proposte più sorprendenti troviamo il carciofo con salsa di aglio nero, cerfoglio al gin e liquirizia, un piatto che combina sapori inaspettati e tecniche moderne. Non meno interessante è la crostatina con fagiano, fegato e salsa alle erbe amare, che dimostra come la braceria sappia reinterpretare ingredienti classici in chiave contemporanea. Inoltre, il cappellaccio ripieno di stracotto e mirtilli è un esempio perfetto di come la tradizione possa incontrare l’innovazione, creando un equilibrio perfetto tra gusto e presentazione.

Un ritorno alla tradizione la domenica

Ogni domenica, la Braceria F.lli Mei celebra la tradizione con un menu d’asporto dedicato, permettendo ai clienti di gustare i piatti tipici della cucina marchigiana comodamente a casa. Questa iniziativa non solo rende omaggio alle radici culinarie della regione, ma offre anche un’opzione pratica per chi desidera assaporare la qualità della carne marchigiana senza rinunciare alla comodità. I dolci, veri capolavori di pasticceria, sono un’altra chicca da non perdere, sia per il loro gusto che per la loro presentazione.

Con un prezzo che varia da 40 a 50 euro circa, la Braceria F.lli Mei rappresenta un’esperienza gastronomica accessibile e di alta qualità. Per chi desidera scoprire un angolo di paradiso culinario nelle Marche, questa braceria è sicuramente una tappa imperdibile.