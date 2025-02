Un evento per il consumo responsabile

Il martedì 18 febbraio, dalle alle , si svolgerà un’importante iniziativa presso Cascina Cuccagna, dedicata al consumo responsabile e alla riduzione degli sprechi. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire teorie e pratiche che promuovono un nuovo paradigma culturale, orientato verso un futuro più sostenibile.

Il mercato circolare: un’opportunità per tutti

Il mercatino che si terrà in questa occasione ha come obiettivo principale quello di prolungare la vita utile degli oggetti e riflettere sul consumo consapevole. Sarà possibile vendere o acquistare piccoli mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici e altri oggetti per la casa, ma anche abiti, dischi e libri. Questo mercato circolare, organizzato da Giacimenti Urbani, offre uno spazio di circa 2 mq per ogni espositore, completo di tavoli e sedie.

Come partecipare e contribuire

Per chi desidera esporre, è necessario inviare una breve descrizione e 2-3 foto degli articoli a [email protected]. È importante notare che per partecipare come espositori è richiesta l’associazione a Giacimenti Urbani 2025, con una quota di 30 euro.

Incontri e approfondimenti sulla sostenibilità

Durante l’evento, ci sarà anche un incontro con Silvia Bollani e Lorenzo Zucchi, esperti di sostenibilità di Altroconsumo. Questo incontro, che si terrà in Area Eventi al primo piano, offrirà spunti su come ridurre i costi e l’impatto ambientale. Tra i temi trattati, ci saranno i comportamenti corretti per ridurre l’impatto di elettrodomestici e prodotti tecnologici, oltre a come riconoscere e combattere l’obsolescenza precoce.

Un mercato agricolo per prodotti freschi e genuini

Non mancherà, infine, il mercato agricolo di Cascina Cuccagna, che si svolgerà dalle alle . Qui sarà possibile acquistare prodotti biologici e sostenibili, come frutta e verdura di stagione, formaggi, olio bio, carne e insaccati, erbe officinali e molto altro. Un’occasione per incontrare direttamente i produttori e conoscere la loro storia e il loro impegno per un’agricoltura sostenibile.