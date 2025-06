Scopri la ricetta del carpaccio di pesce spada che sorprende

Immagina di essere seduto a un tavolo, circondato da amici, con il profumo del mare nell’aria. Un piatto di carpaccio di pesce spada si presenta davanti a te, elegante e invitante. Questo non è solo un piatto: è un’esperienza che invita a scoprire sapori nuovi, un viaggio tra freschezza e creatività in cucina. La combinazione di ingredienti freschi e una polvere aromatica saporita trasforma un semplice carpaccio in un’opera d’arte culinaria.

Ingredienti per il carpaccio di pesce spada

Per quattro persone, avrai bisogno di:

300 g di pesce spada fresco

80 g di semi di sesamo

100 g di farina di pistacchi

20 g di alga spirulina

15 g di sale fino

1 avocado maturo

2 cetrioli freschi

Preparazione del gomasio aromatico

Inizia la preparazione toasting 80 g di semi di sesamo in forno a 100 °C per circa 15 minuti. Questa operazione non solo esalta il sapore, ma regala una croccantezza unica. Una volta tostati, pestali in un mortaio insieme a 15 g di sale fino, fino a ottenere una polvere grossolana. Questo sarà il tuo gomasio, una base saporita per il tuo carpaccio.

Composizione del piatto

Ora, frulla 100 g di farina di pistacchi con 20 g di alga spirulina. Mescola questa miscela con il gomasio precedentemente preparato. La spirulina non solo aggiunge un colore vibrante, ma porta anche con sé nutrienti preziosi per il tuo corpo.

Affetta il pesce spada in fette sottili e disponile elegantemente su un piatto. Cospargi la polvere aromatica sopra il carpaccio, lasciando che il profumo si sprigioni. Completa il piatto con fette di avocado e cetrioli freschi, creando un contrasto di colori e consistenze che invita a essere gustato.

Un piatto per ogni occasione

Questa ricetta è perfetta per un pranzo leggero, una cena tra amici o anche per stupire un ospite speciale. Ogni morso racconta una storia, quella di ingredienti freschi, di mare e di creatività. È un piatto che parla di amore per la cucina e di rispetto per la qualità degli ingredienti. E tu, sei pronto a condividere questa esperienza unica con i tuoi cari?