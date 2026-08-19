Scopri la storia e la ricetta della pupporina, il dolce tipico di Bozzano

La pupporina di Bozzano è un dolce tradizionale dalla forma caratteristica, legato a riti di fertilità e alla festa di San Bartolomeo. Scopri la sua storia e come partecipare alla sagra annuale.

Nella suggestiva cornice della Versilia, precisamente a Bozzano, frazione del comune di Massarosa, si cela un dolce dalla forma singolare e dal sapore inconfondibile: la pupporina. Questo dolce tradizionale, dalla forma tondeggiante e allungata è molto più di una semplice leccornia: è un simbolo di tradizione, fertilità e comunità.

Ogni anno, in occasione della festa di San Bartolomeo il 24 agosto, le donne di Bozzano preparano con cura la pupporina, un dolce che unisce ingredienti semplici a un profondo significato simbolico. La sua forma, che ricorda quella di un seno, è legata a credenze popolari sulla fertilità e l’allattamento, rendendolo un rito propiziatorio per le madri.

Le origini e il significato della pupporina

Le origini della pupporina sono avvolte nel mistero, ma le interpretazioni locali suggeriscono che potesse essere un ringraziamento per uno scampato pericolo come la fine di un’epidemia o di una carestia. Altri credono che fosse legata a riti di fertilità, un modo per celebrare la vita e la prosperità. Qualunque sia la sua origine, la pupporina è diventata un simbolo di unità e tradizione per la comunità di Bozzano.

La preparazione della pupporina è un’attività che coinvolge tutta la comunità. Le donne del paese impastano farina, uova, zucchero, burro, lievito e semi d’anice, aggiungendo a volte scorza di limone, Marsala e Sassolino per un tocco aromatico. I bambini, poi, portano i dolci in processione fino alla cappella di San Bartolomeo, dove vengono benedetti prima di essere gustati.

La ricetta tradizionale della pupporina

Preparare la pupporina è un processo semplice ma che richiede cura e attenzione. Ecco gli ingredienti principali: farina, uova, zucchero, burro, lievito e semi d’anice. Alcune varianti includono scorza di limone, Marsala e Sassolino per arricchire il sapore. L’impasto viene lavorato fino a ottenere una consistenza omogenea, quindi modellato nella caratteristica forma arrotondata e allungata.

Una volta modellati, i dolci vengono cotti in forno fino a raggiungere una doratura perfetta. Ogni famiglia di Bozzano ha la sua versione della ricetta, con piccole variazioni che rendono ogni pupporina unica. Tuttavia, l’essenza del dolce rimane invariata, mantenendo intatti il suo sapore e il suo significato simbolico.

La sagra della pupporina e del tordello

Ogni anno, dal 1° al 15 agosto 2026, Bozzano ospita la Sagra della Pupporina e del Tordello un evento che celebra due delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica locale. La sagra si svolge tutte le sere a partire dalle ore 19:30 nel Parco Giuseppe del Soldato, offrendo ai visitatori l’opportunità di gustare non solo la pupporina, ma anche il tordello, un altro piatto tradizionale della Toscana.

Il tordello di Bozzano è ripieno di carne macinata, uova ed erbe aromatiche, offrendo un contrasto perfetto con la dolcezza della pupporina. La sagra è un’occasione per assaporare queste delizie culinarie, ma anche per partecipare a spettacoli di intrattenimento, balli con orchestre e giochi di tombola e tombolone. L’ingresso è libero, rendendo l’evento accessibile a tutti.

La Sagra della Pupporina e del Tordello è un evento che unisce tradizione, comunità e gastronomia. È un’occasione per scoprire i sapori autentici della Versilia e per partecipare a un rito che, da generazioni, celebra la vita e la fertilità. Se siete amanti della cucina tradizionale e delle feste popolari, questa sagra è un’appuntamento imperdibile.