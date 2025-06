Scoprire il sapore dell’agnello nella cucina greca

Un viaggio attraverso la cucina greca è come un abbraccio al cuore del Mediterraneo, dove l’agnello occupa un posto d’onore. Questo ingrediente non è solo una scelta gastronomica, ma rappresenta un simbolo di convivialità e tradizione. Che si tratti di un pranzo in famiglia o di una festa pasquale, l’agnello è presente in molte tavole greche, preparato con passione e rispetto per le ricette antiche. In questo articolo, esploreremo tre preparazioni classiche che ti faranno scoprire il meglio di questo delizioso ingrediente.

L’agnello kleftiko: un piatto con storia

Il kleftiko è un piatto che racconta la storia dei kleftes, i ribelli greci che durante l’occupazione ottomana cucinavano la carne in fosse sotterranee per sfuggire alla vista dei loro oppressori. La cottura lenta e avvolgente permette di ottenere un agnello tenero e saporito. Per preparare questo piatto, inizia a tagliare l’agnello in pezzi generosi e a marinarlo in una miscela di succo di limone, vino, olio d’oliva, rosmarino, sale e pepe. Dopo almeno due ore di marinatura, prepara le verdure: patate, cipolle e pomodori, tagliandole a pezzi. Prendi dei fogli di carta forno o alluminio e distribuisci l’agnello e le verdure su ciascuno. Aggiungi pezzetti di feta e un filo d’olio, poi chiudi i pacchetti e cuoci in forno a 160°C per due ore. Prima di servire, apri i cartocci e gratina per dieci minuti: il risultato sarà una carne che si scioglie in bocca, avvolta da un profumo irresistibile.

La moussaka: un classico intramontabile

Tra i piatti greci più conosciuti al mondo, la moussaka è un sformato che conquista con i suoi strati di melanzane, patate e carne macinata, il tutto arricchito da una cremosa besciamella. Nella versione tradizionale, il ragù è preparato con carne di agnello, che dona un sapore unico. Inizia affettando melanzane e patate, quindi friggi leggermente le fette in olio e asciugale. In una padella, soffriggi cipolla e aglio tritati, quindi aggiungi la carne di agnello, rosolando bene prima di sfumare con vino. Aggiungi la passata di pomodoro e le spezie, lasciando cuocere per circa trenta minuti. Per la besciamella, sciogli il burro, aggiungi farina, poi latte caldo, mescolando fino a ottenere una crema densa. In una teglia, crea strati alternati di patate, carne, melanzane e besciamella, cuocendo in forno a 180°C per quaranta minuti. Servire tiepida permette di assaporare al meglio la sinfonia di sapori.

I keftedes: polpette da gustare

I keftedes sono le celebri polpette greche, preparate con carne macinata, spesso una combinazione di agnello e manzo, e arricchite con erbe aromatiche e spezie. Croccanti all’esterno e morbide all’interno, sono perfette per un antipasto o come secondo piatto. Inizia unendo in una ciotola la carne tritata con cipolla e aglio finemente tritati, un uovo, pangrattato, spezie e prezzemolo. Impasta bene il tutto e forma delle polpette rotonde, che dovranno riposare in frigorifero per quindici minuti. In una padella, scalda l’olio e friggi le polpette fino a doratura. Servile calde, accompagnate da pane pita e tzatziki, oppure fredde per un picnic. La loro versatilità le rende ideali per ogni occasione.

In definitiva, l’agnello nella cucina greca è un ingrediente che racconta storie di tradizione e convivialità. Che tu scelga di preparare un piatto da forno, uno sformato ricco o delle polpette saporite, ogni morso sarà un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Prova a cimentarti in queste ricette e porta un pezzo di Grecia nella tua cucina, trasformando ogni pasto in un’esperienza indimenticabile.