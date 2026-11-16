Ospiti in più e spesa che lievita? Ecco alcuni secondi piatti low cost che non fanno sfigurare a tavola.

Capita spesso: si organizza una cena a casa e, all’ultimo momento, il numero dei commensali sale. Gli amici sono sempre benvenuti, ma il carrello della spesa diventa più pesante del previsto. Per questo raccogliamo qui secondi piatti economici pensati per tante persone, ricette che permettono di presentare una tavola curata spendendo poco.

I legumi come base versatile e low cost

I legumi sono tra gli ingredienti più utili quando serve nutrire un gruppo senza spendere molto. Nella nostra gallery trovate, ad esempio, lo sformato di ceci, morbido e facile da preparare, e gli hamburger di lenticchie, che si prestano a molte varianti. Entrambi si accompagnano bene con un contorno di stagione, che aggiunge colore e leggerezza al piatto. Per completare la proposta, una salsa saporita fa la differenza: i commensali apprezzano il gusto e le porzioni spariscono in fretta.

Polpette da preparare in anticipo

Le polpette restano una scelta sicura quando si vuole risparmiare in cucina. Ne troverete diverse ricette, semplici da realizzare e adatte a più palati. Tra queste, le polpette di broccoli con cuore filante si distinguono per il ripieno che si scioglie al taglio e per il sapore delicato del cavolo verde. Si possono preparare con un po’ di anticipo e servire calde o tiepide.

Un secondo economico di carne: la trippa

Chi preferisce restare sulla carne può puntare sulla trippa alla milanese, detta anche busecca. È un piatto della tradizione lombarda che costa poco e riempie bene la tavola. Richiede tempi di cottura lunghi, ma il risultato ripaga l’attesa e conquista anche chi non è abituato a questo ingrediente.

Tra legumi, polpette e trippa, ogni cena può trovare il secondo giusto per il proprio budget. Anche la sezione dedicata ai buffet salati offre altre idee per organizzare il menu.