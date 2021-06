Descrizione

Il Southside cocktail è un classico drink alcolico a base di gin, succo di limone e menta fresca, creato a Chicago durante il Proibizionismo. Preparare in casa il Southside è semplicissimo: tutto ciò che occorre è uno shaker in cui miscelare gli ingredienti e uno strainer per filtrare il drink dalle foglioline menta. Aromatico e rinfrescante: perfetto per un aperitivo estivo con gli amici.