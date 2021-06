Descrizione

Gli spaghetti alla molisana sono un tradizionale primo piatto tipico della cucina italiana, preparato con ingredienti semplici e sfiziosi: pancetta, cipolla, erbe aromatiche e abbondante pecorino grattugiato. Una ricetta ricca di gusto che piace a grandi e piccini, perfetta per ogni occasione e pronta da portare in tavola in pochi minuti. Provatela e servitela insieme alla tradizionale pampanella molisana.