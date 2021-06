Descrizione

Il semifreddo con ricotta e cioccolato in scaglie è un delizioso dolce al cucchiaio, ideale da servire a fine pasto come dessert o proporre come fresca merenda estiva. Il delicato profumo di vaniglia, la cremosità della panna e la dolcezza del latte condensato rendono questo dolce una vera delizia per grandi e piccini.