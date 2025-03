Scopri come Surgiva ha trasformato la sua storia in un modello di sostenibilità e innovazione.

Un percorso di successo lungo 50 anni

Nel 1975, l’acqua Surgiva iniziava il suo viaggio a Carisolo, in Trentino, con una produzione modesta ma con grandi ambizioni. Oggi, a distanza di cinquant’anni, questa acqua minerale è diventata un simbolo di qualità e sostenibilità, fregiandosi del marchio del Parco Naturale Adamello Brenta. Questo traguardo non è solo un anniversario, ma una celebrazione di un impegno costante verso l’ambiente e il territorio.

Innovazione e rispetto per l’ambiente

Un momento cruciale nella storia di Surgiva è avvenuto nel 1988, quando il Gruppo Lunelli ha acquisito l’azienda. In un’epoca in cui la plastica stava diventando predominante, Surgiva ha scelto di differenziarsi, lanciando una bottiglia in vetro bianco dal design distintivo. Questa scelta ha rappresentato non solo un’innovazione nel packaging, ma anche un forte messaggio di rispetto per l’ambiente. L’azienda ha continuato a investire in pratiche sostenibili, riciclando il 98% dei rifiuti e utilizzando energia da fonti rinnovabili.

Impegno per la salvaguardia del territorio

Surgiva non si limita a produrre acqua minerale di alta qualità; è anche attivamente coinvolta nella salvaguardia del patrimonio naturale del Trentino. Il Parco Adamello Brenta, che ospita laghi e ghiacciai, è al centro delle iniziative di sostenibilità dell’azienda. Dal 2021, Surgiva sostiene la Commissione Glaciologica della Società Alpinisti Tridentini SAT, contribuendo a un sistema di monitoraggio dei ghiacciai. Questo impegno ha portato l’azienda a ottenere nel 2024 la certificazione di Carbon Neutrality, un riconoscimento importante per le sue pratiche ecologiche.

Un futuro all’insegna della sostenibilità

“Siamo orgogliosi di celebrare questo importante anniversario, 50 anni di storia fedeli alla nostra missione di valorizzare un’acqua minerale di eccellenza”, ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente di Surgiva. Questo messaggio sottolinea l’intenzione dell’azienda di continuare a operare in armonia con il territorio, mantenendo un forte legame con la comunità e i clienti. La storia di Surgiva è un esempio di come un’azienda possa prosperare rispettando l’ambiente e promuovendo la sostenibilità.