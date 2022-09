Per quanto tempo possono essere conservate le zucchine fresche in frigorifero? Consigli e accorgimenti per una conservazione ottimale e duratura.

La stagione delle zucchine sta per giungere al termine, per lasciar spazio a verdure tipicamente autunnali, come i broccoli, la zucca e i funghi, con le quali è possibile preparare deliziose vellutate, zuppe e risotti. Le zucchine hanno il pregio di essere adatte a qualsiasi regime alimentare, essendo leggere e ricche d’acqua: questo le rende dietetiche e semplici da digerire, ma anche facilmente deperibili.

Per far sì che durino a lungo, è importante prendersene cura e conservarle adeguatamente. Niente di particolarmente difficile: è sufficiente seguire alcuni accorgimenti per estendere il loro tempo di conservazione e assicurarsi che rimangano fresche, saporite e nutrienti a lungo. Scoprite di più seguendo la nostra guida!

Tempo di conservazione delle zucchine in frigo

Per proteggere le zucchine e preservarne l’innata freschezza, è possibile porre in atto alcuni accorgimenti. In primis, occorre prendersi cura delle zucchine fin dal momento dell’acquisto riponendole delicatamente all’interno di un sacchetto o di una cassetta senza ammassarle tra loro: eventuali ammaccature non fanno altro che velocizzare il processo di invecchiamento e causare la perdita di sostanze nutritive.

Una volta giunti a casa, riponetele subito in frigorifero, possibilmente nel ripiano più basso, a una temperatura di +4°C. Vi consigliamo di non lavarle e limitarvi a eliminare eventuali tracce di terra con un panno umido.

Seguendo questi accorgimenti, quanto possono durare le zucchine in frigorifero? Ebbene, il tempo di conservazione stimato è di 5-6 giorni al massimo, trascorsi i quali andranno inesorabilmente incontro a un lento declino, perdendo gran parte delle loro proprietà organolettiche.

Per questo, se avete tante zucchine da consumare e non riuscite a farlo entro i tempi sopraccitati, potete sempre ricorrere a metodi di conservazione più duraturi, come il congelamento o il sottovuoto.