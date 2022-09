Descrizione

La frittata di ceci e zucchine senza uova è una gustosa alternativa alla classica frittata, particolamente indicata per chi segue una dieta vegana e non solo. Se desiderate incrementare il consumo di legumi e avete poca tempo a dispozione, non fate mai mancare la farina di ceci nella vostra dispensa. Vi basterà preparare la pastella con l’aggiunta di acqua e un filo d’olio, unire le zucchine e procedere alla cottura in padella o al forno. In meno di un’ora potrete gustare un secondo piatto nutriente e proteico, adatto anche all’alimentazione dei più piccoli.