Il connubio tra musica e gastronomia

Il Festival di Sanremo non è solo un palcoscenico per la musica italiana, ma anche un’opportunità per esplorare nuove tendenze gastronomiche. Quest’anno, il trapper romano Tony Effe ha deciso di unire le forze con il food influencer Ruben Bondì per dare vita a un chiosco di street food che porterà le specialità romane direttamente ai visitatori del festival. Il chiosco, intitolato Damme da magnà, promette di essere una delle attrazioni culinarie più interessanti dell’evento.

Un menu esclusivo per il festival

Ruben Bondì ha creato due ricette esclusive per il chiosco, entrambe disponibili in edizione limitata. La prima è una pinsa con insalata di carciofi, mentuccia e fonduta di pecorino, mentre la seconda è una variante vegana con crema di ceci e cicoria ripassata. Le pinse sono realizzate con un mix di farine fornito dall’azienda Di Marco, che ha anche fondato l’associazione delle pinserie. Non potevano mancare i tradizionali maritozzi, forniti dalla storica pasticceria Mantero di Genova, che aggiungono un tocco di dolcezza all’offerta gastronomica.

Il chiosco di Tony Effe e Ruben non è solo un punto di ristoro, ma anche un luogo di incontro per fan e appassionati di musica. Con il tormentone di Ruben che accoglie i passanti con il suo celebre “Ao’ che te voi magnà”, l’atmosfera è vivace e coinvolgente. La presenza di sponsor desiderosi di visibilità durante la “settimana santa” del mondo dello spettacolo dimostra quanto questo progetto abbia attratto l’attenzione. La combinazione di food influencer e musica pop sembra aver creato un mix vincente, capace di attrarre un pubblico variegato.

Un’esperienza da non perdere

Se vi trovate a passeggiare per corso Imperatrice durante il festival, non dimenticate di fare una sosta al chiosco Damme da magnà. Ruben sarà presente per servire i piatti, mentre Tony Effe, impegnato in altre attività legate al festival, potrebbe fare delle apparizioni speciali. Questa iniziativa non solo celebra la cucina romana, ma rappresenta anche un esempio di come la musica e la gastronomia possano unirsi per creare esperienze indimenticabili.