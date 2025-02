Origini e significato della festa delle lanterne

La festa delle lanterne, conosciuta in Cina come Yuánxiāojié (元宵节), rappresenta una delle celebrazioni più affascinanti del calendario lunare cinese. Si svolge il quindicesimo giorno del primo mese lunare, coincidente con la prima luna piena dell’anno. Questa festività segna la conclusione delle celebrazioni del Capodanno cinese e si caratterizza per l’atmosfera festosa e colorata, dove lanterne di ogni forma e colore illuminano le strade e i cieli notturni. Le origini di questa festa sono avvolte da leggende antiche, che variano da dinastia a dinastia, ognuna con storie che parlano di amore, fortuna e riti religiosi.

Le tradizioni della festa delle lanterne

Durante la festa, le famiglie si riuniscono per appendere lanterne decorate e risolvere indovinelli attaccati ad esse, un’attività conosciuta come cāidēngmí (猜灯谜). Questa usanza non solo intrattiene, ma stimola anche la creatività e l’intelligenza dei partecipanti. Le lanterne, simbolo di luce e speranza, vengono accese e liberate in cielo, rappresentando il desiderio di allontanare le sfortune dell’anno passato e accogliere le nuove opportunità. Inoltre, la preparazione e il consumo dei dolci tipici, i Tangyuan (汤圆), sono un momento centrale della celebrazione. Questi gnocchi di riso glutinoso, ripieni di vari ingredienti, simboleggiano l’unità familiare e la prosperità.

Il dolce simbolo della festa: i Tangyuan

I Tangyuan sono una parte fondamentale della festa delle lanterne. La loro forma sferica rappresenta l’idea di riunione e completezza. Preparati con farina di riso e acqua, possono essere farciti con ripieni dolci o salati, a seconda delle tradizioni regionali. I ripieni più comuni includono pasta di sesamo nero, fagioli rossi e burro di arachidi. La preparazione di questi dolci è un’attività che coinvolge tutta la famiglia, creando un momento di condivisione e gioia. Una volta pronti, i Tangyuan vengono cotti in acqua e serviti caldi, spesso accompagnati da uno sciroppo dolce o in brodo. La loro consistenza viscida e il sapore delicato li rendono un vero e proprio comfort food per i cinesi, specialmente durante questa festività.