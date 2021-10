Descrizione

La torta magica alla ricotta è un dolce di eccezionale bontà, arricchito con gocce di cioccolato fondente. Se non avete mai preparato una torta magica, sappiate che è semplicissimo. Con un unico impasto, a fine cottura otterrete in dolce stratificato: simile a un budino sul fondo, cremoso al centro e soffice come un pan di Spagna in cima.