Descrizione

Amate seguire la stagionalità degli ingredienti e preparare in casa pizza, pane e focacce rustiche da gustare in compagnia? Con l’arrivo dell’autunno non potete perdere l’occasione di assaggiare la focaccia con cipolla rossa, zucca e radicchio. Irresistibilmente soffice, fragrante e ricca di gusto, una vera delizia da gustare durante i pasti o come sostanzioso spuntino.