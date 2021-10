La ricetta per preparare in casa gli originali biscotti thumbprint ripieni di confettura, ideali da gustare a colazione o a merenda con un tè.

Come preparare in casa la golosa e invitante torta magica alla ricotta: un irresistibile dessert arricchito con gocce di cioccolato fondente.

La ricetta semplice e veloce dell’uva sotto spirito fatta in casa: una deliziosa conserva a base alcolica, ideale da preparare in autunno.

La ricetta semplice e golosa della crema della nonna in bicchere: una variante monoporzione della tradizionale torta della nonna con crema, frolla e pinoli.

Come preparare in pochi minuti le deliziose e invitanti girelle al burro di arachidi: dei dolcetti dorati e friabili, ideali da gustare come snack.