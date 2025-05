Ingredienti freschi per un antipasto irresistibile

I fagottini croccanti di carote al timo sono un antipasto perfetto per ogni occasione. La loro preparazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per un aperitivo improvvisato o per sorprendere gli ospiti durante una cena. Gli ingredienti principali sono le carote, il timo e la pasta fillo, che insieme creano un mix di sapori e consistenze davvero delizioso.

Preparazione dei fagottini

Per iniziare, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. In una padella, fai sciogliere una noce di burro e aggiungi le carote tagliate a bastoncini. Cuocile a fuoco medio-basso per circa 8-10 minuti, fino a quando non diventano tenere. A questo punto, unisci un cucchiaino di timo tritato, un cucchiaino di miele, sale, pepe e semi di zucca. Mescola bene e lascia intiepidire. Puoi anche tritare grossolanamente le carote per facilitare la farcitura.

Assemblaggio e cottura

Stendi un foglio di pasta fillo e ritaglia delle strisce larghe circa 8 cm. Spennella le strisce con il burro fuso e posiziona un cucchiaio di ripieno alla base di ciascuna striscia. Arrotola la pasta a triangolo, avvolgendo il ripieno con cura. Ripeti l’operazione fino a esaurire gli ingredienti. Una volta pronti, spennella i fagottini con ulteriore burro fuso e infornali a 180 °C per 18-20 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti.

Servire con un tocco speciale

Per completare il piatto, servi i fagottini caldi accompagnati da uno yogurt condito con olio, sale, pepe e paprica. Questo abbinamento non solo esalta il sapore dei fagottini, ma aggiunge anche una nota di freschezza al piatto. I fagottini croccanti di carote al timo sono perfetti per essere condivisi e apprezzati in compagnia, rendendo ogni occasione speciale.