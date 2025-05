Ingredienti per l’arrotolato di maiale

Per preparare un delizioso arrotolato di maiale con cous cous di albicocche secche e pistacchi, avrai bisogno di:

1 kg di carne di maiale (lonza o filetto)

150 g di cous cous

100 g di albicocche secche

50 g di pistacchi

1 cipolla rossa

100 g di bacon

Salvia fresca

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione dell’arrotolato

Inizia la preparazione dell’arrotolato di maiale tagliando la carne in un’unica fetta spessa. Battila leggermente con un batticarne per renderla più sottile e uniforme. In una ciotola, prepara il ripieno mescolando il cous cous cotto, le albicocche secche tagliate a pezzetti, i pistacchi tritati e la cipolla rossa finemente affettata. Aggiungi un filo d’olio, sale, pepe e qualche foglia di salvia tritata per insaporire.

Stendi il ripieno sulla carne di maiale e arrotola il tutto, avvolgendo con il bacon per mantenere umido il ripieno durante la cottura. Fissa il rotolo con dello spago da cucina per evitare che si apra in cottura.

Cottura e presentazione

Preriscalda il forno a 180°C. Adagia l’arrotolato in una teglia e spennellalo con un po’ d’olio. Cuoci in forno per circa un’ora, girando il rotolo a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Una volta cotto, lascia riposare l’arrotolato per 10 minuti prima di affettarlo.

Servi l’arrotolato di maiale a fette, accompagnato da un contorno di verdure di stagione o una purea di patate. Questo piatto non solo è scenografico, ma anche ricco di sapori che conquisteranno i tuoi ospiti.

Varianti e suggerimenti

Per rendere la ricetta ancora più interessante, puoi provare a sostituire le albicocche secche con prugne disidratate, aggiungendo anche dei dadini di mela renetta al cous cous. Inoltre, se preferisci, puoi sostituire la salvia con rosmarino tritato, che si sposa perfettamente con la carne di maiale.

Questo arrotolato dal sapore intenso è ideale da abbinare a contorni rustici come cavoletti di Bruxelles saltati o patate al forno con buccia. Ogni morso sarà un’esplosione di gusto, perfetto per le occasioni speciali o per una cena in famiglia.