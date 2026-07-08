Ask Maps si prepara a gestire ordini di cibo direttamente dall’app

Negli ultimi aggiornamenti dell’app Android sono emersi elementi che indicano come Google Maps stia sperimentando una funzione per la gestione diretta degli ordini di cibo. Nella build identificata come 26.27.00.941319029 sono state trovate diverse stringhe che non si limitano a suggerire ristoranti, ma parlano esplicitamente di un flusso in cui l’utente può richiedere a Maps di effettuare un ordine per suo conto.

Questa possibile funzionalità si inserisce nel percorso di integrazione di Gemini nell’app e nella sezione nota come Ask Maps. Le tracce rinvenute suggeriscono una schermata introduttiva pensata per invitare l’utente a provare la novità e un meccanismo che punta a ridurre i passaggi tra individuazione del locale, selezione del menu e completamento dell’acquisto.

Riferimenti concreti presenti nel codice della versione 26.27.00.941319029

Nel codice dell’app sono state trovate stringhe testuali che includono comandi e messaggi di promozione come “Ask Maps to order food”“Order food”“Try it out” e un corpo descrittivo che promette di ordinare per l’utente anche mentre è in movimento. Questi elementi suggeriscono non solo un’etichetta nell’interfaccia, ma l’implementazione di un flusso guidato: l’utente dice cosa desidera, Maps suggerisce opzioni locali e, se abilitato, avvia la procedura di ordine.

Elementi di interfaccia e messaggi di onboarding

Le stringhe rinvenute sembrano destinate a una schermata di benvenuto che introduce la funzione: un titolo promozionale, un testo che spiega il funzionamento e pulsanti per provarla subito o rimandare. Questo indica che, in una fase iniziale, la funzionalità sarà presentata con un onboarding che illustra il ruolo proattivo di Ask Maps nella gestione degli ordini, accompagnando l’utente attraverso i primi utilizzi.

Implicazioni pratiche: drive-through, ritiro e requisiti tecnici

Il dettaglio più interessante riguarda lo scenario del ritiro: la descrizione implica che l’utente potrebbe passare a ritirare il pasto già pronto, una modalità utile per chi usa l’auto e per i punti di ritiro rapido come i drive-through. Questo comporta una riduzione del tempo di attesa sul posto e un’integrazione più stretta tra dati di posizione, orario di arrivo stimato e stato dell’ordine.

Domande aperte su come verrà gestito l’ordine

Non è ancora chiaro se l’operazione sarà portata a termine esclusivamente tramite servizi cloud di Gemini o tramite agenti AI eseguiti direttamente sul dispositivo: questa differenza influisce su disponibilità, compatibilità hardware e mercati iniziali di lancio. Inoltre, permangono dubbi su aspetti pratici come autorizzazioni di pagamento, gestione delle allergie e conferme finali richieste all’utente.

La componente di sicurezza e trasparenza sui dati sarà cruciale: collegare Maps a servizi di delivery o a sistemi di pagamento implica scambi di informazioni personali e preferenze alimentari. È probabile che l’app mantenga un controllo utente sui passaggi più sensibili, richiedendo conferme specifiche prima dell’invio dell’ordine definitivo.

Distribuzione e limitazioni previste

Al momento le tracce sono ancora parte del codice in sviluppo e non esiste un annuncio formale che ne confermi il rilascio su scala globale. È realistico aspettarsi un rollout graduale, inizialmente su Android e forse limitato a mercati o partner selezionati. Potrebbero esserci anche vincoli legati ai dispositivi: alcune capacità avanzate di agenti AI sono state finora riservate a modelli top di gamma, quindi la disponibilità della funzione potrebbe dipendere dal supporto hardware o dal tipo di account.

Se confermata e ben progettata, la possibilità di ordinare cibo direttamente dall’app potrebbe modificare l’uso delle mappe nelle situazioni di mobilità, offrendo una soluzione più rapida per chi deve ritirare pasti durante spostamenti o trasferte.