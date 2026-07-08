Palinsesti Sky 2026/2027: fiction italiane, doc e il calendario sportivo

Sky ha annunciato la programmazione tra autunno 2026 e il 2027: nuovi medical drama, serie ambientate nella Milano criminale e il racconto della Samp 1991 affiancati da docu-serie, show culinari e un palinsesto sportivo massiccio.

La presentazione milanese dei palinsesti Sky ha delineato un piano editoriale ricco e variegato che mescola fiction italiane, documentari programmi di cucina e un ampio ventaglio di eventi sportivi. Tra i titoli originali spiccano produzioni che intendono raccontare storie di famiglia, criminalità, calcio e ospedali dove ogni turno conta; il calendario sportivo conferma un impegno massiccio con centinaia di partite trasmesse.

Queste novità vedranno debutti e ritorni distribuiti tra l’autunno 2026 e il 2027.

Le fiction in primo piano: dai medici alle dinastie di lusso

In cima alla lista delle novità c’è Codice Nero il primo medical drama originale firmato dall’emittente, ambientato in un «ospedale di confine» dove il lavoro quotidiano pone professionisti davanti a scelte estreme; protagonisti annunciati sono Lino Guanciale e Valentina Bellè. Sul versante delle saghe familiari arriva Gucci – La fine dei giochi la serie diretta da Gabriele Muccino ispirata al memoir di Allegra Gucci, con Miriam Leone nel cast, che racconta ambizione, vendetta e dinamiche di potere.

Crime e storia di quartiere

Il filone noir è rappresentato da Il sospetto un thriller con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi che prende le mosse dal ritrovamento di un cadavere in spiaggia, e da Quelli della Mala che esplora la Milano degli anni ’70 tra gang e l’ascesa del cabaret al Derby. Queste serie puntano a ricostruire epoche e tensioni sociali con toni da whodunit e drama storico.

Programmi di cucina, musica e ritorni seriali

Il tema del cibo resta centrale: Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre vede Maurizio Lastrico nel ruolo di uno chef finito in carcere che mette in piedi un ristorante tra le sbarre, mentre è annunciato un nuovo format con Antonino Canavacciuolo che, in primavera 2027, girerà l’Italia alla ricerca di cuochi domestici custodi della tradizione. Sulle reti gratuite, invece, prendono spazio proposte di viaggio e programmi con protagonisti noti del giornalismo sportivo e culinario.

Musica e biopic: gli 883 e le collection cinematografiche

Il racconto della musica contemporanea prosegue con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 seconda stagione in onda dal 9 ottobre che ripercorre la carriera di Max Pezzali e Mauro Repetto. Parallelamente, la programmazione cinematografica di produzione propria si consolida con progetti di film-serie come le nuove stagioni di collection popolari, confermando l’attrazione tra serialità e cinema per la piattaforma.

Documentari e figure pubbliche: storie nazionali e sportive

Nel catalogo dei documentari figurano produzioni dedicate a figure istituzionali e sportive: è prevista una docu-serie in due episodi su Mattarella e capitoli biografici su personaggi come Giampiero Boniperti con materiali d’archivio e testimonianze internazionali. Storici e intellettuali entrano nel palinsesto con titoli come Alessandro Barbero. 1848 l’anno della rivolta mentre la memoria sportiva arriva con La bella stagione il racconto dell’impresa della Sampdoria nel 1990-1991 e dell’amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

Show tradizionali e palinsesto dei programmi competitivi

I format consolidati non mancano: X Factor è confermato con partenza prevista il 10 settembre con Irama nel ruolo di giudice al posto di Achille Lauro; confermati anche titoli come 4 HotelMasterChef e 4 Ristoranti con programmazione in arrivo tra settembre e dicembre. Su Tv8 rientrano proposte d’intrattenimento come talk comici e programmi di cucina guidati da volti noti.

Il calendario sportivo: numeri e appuntamenti

Lo sport rimane pilastro della programmazione con cifre importanti: la copertura annunciata è di circa 15.000 ore e 3.000 eventi. Sul fronte del calcio internazionale la stagione include la trasmissione di gran parte della Champions League (185 partite su 203) a partire dall’8 settembre, l’intero pacchetto di Europa League dal 16 settembre e della Conference League dal 15 settembre. Per la Serie A si conferma la copertura di tre partite su dieci. Inoltre sono previste le intere stagioni di Formula 1 e MotoGP insieme ai grandi tornei tennistici come Wimbledon e gli US Open.

Nel complesso, la stagione annunciata presenta un equilibrio tra nuove storie italiane e produzioni consolidate, con un investimento chiaro su fictiondocumentari e sport di grande richiamo. Il calendario autunnale e l’avvio del 2027 promettono diversi debutti che saranno seguiti da produzioni seriali e da un’offerta variegata per il pubblico.