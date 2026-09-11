Casa della Comunità Belvedere: eventi, servizi e consigli per la salute

La Casa della Comunità Belvedere si è recentemente aperta al pubblico, offrendo un’opportunità unica per esplorare i suoi spazi e scoprire i servizi sanitari e sociosanitari disponibili. Situata in via Gadolini 36, questa struttura sta diventando un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.

Il 17 settembre, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure la Casa della Comunità ha organizzato un evento aperto alla cittadinanza. Dalle 15.30 alle 18.30, i visitatori hanno potuto partecipare a una serie di attività dedicate alla prevenzione e al benessere, incontrare i professionisti che lavorano nella struttura e scoprire i servizi offerti.

Attività e servizi offerti

Tra le attività proposte durante l’evento, i cittadini hanno potuto usufruire di spirometrie valutazioni del rischio diabete e del BMI, esercizi per il movimento, consigli sull’alimentazione e informazioni su screening, fumo e consumo di alcol. Inoltre, sono state organizzate attività interattive sulla sicurezza delle cure e incontri dedicati alle famiglie, con focus sulla disostruzione delle vie aeree e sulla nanna sicura.

La direttrice generale dell’Ausl, Paola Bardasi ha sottolineato l’importanza di piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane per proteggere la propria salute. L’evento ha permesso anche di conoscere alcuni servizi già presenti nella Casa della Comunità, come gli ambulatori infermieristici e il Punto unico di accesso.

La Casa della Comunità di Monticelli d’Ongina

Non solo Belvedere, anche la Casa della Comunità di Monticelli d’Ongina ha ospitato un evento dedicato alla salute. Il 26 settembre, l’iniziativa “La salute abita qui” ha visto la partecipazione di Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante, del sindaco Gimmi Distante e di rappresentanti delle altre amministrazioni.

La struttura è un punto di riferimento per circa 15.300 cittadini di Monticelli, Caorso e Castelvetro Piacentino. Nel 2025 sono state erogate 8.960 prestazioni; nei primi otto mesi del 2026 sono già state 6.411 e, mantenendo l’attuale ritmo, l’anno potrebbe chiudersi intorno alle 9.600.

Servizi e attività disponibili

Durante l’evento, i cittadini hanno potuto ricevere informazioni e orientamento sui principali servizi della Casa della Comunità, tra cui screening, Pediatria di comunità, Consultorio, vaccinazioni, Salute mentale, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Geriatria territoriale e Punto unico di accesso.

Gli operatori dell’assistenza domiciliare e infermieristica hanno offerto semplici rilevazioni di pressione arteriosa e saturazione, mentre le postazioni di Cardiologia e Diabetologia hanno permesso la valutazione del rischio cardiovascolare. Spazio anche ai servizi di Farmacia e CUP, al Gruppo di cammino, al Comitato consultivo misto, alla campagna Paracadute e alle realtà del territorio, tra cui Pubblica Assistenza e Avis.

Approfondimenti e incontri

Gli appuntamenti di “10 minuti di salute” hanno affrontato in modo semplice e diretto temi come il corretto uso di farmaci e antibiotici, i fattori di rischio e i campanelli d’allarme della demenza, l’alimentazione e l’assistenza domiciliare, con il contributo di farmacisti, geriatri, dietisti e infermieri.

La mattinata si è conclusa con un aperitivo salutare aperto a tutti i partecipanti, per proseguire in modo informale il momento di incontro e condivisione.

Questi eventi confermano l’impegno dell’Azienda Usl di Piacenza a rafforzare il rapporto tra servizi sanitari e comunità locali, rendendo la salute sempre più accessibile e comprensibile per tutti.