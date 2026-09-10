Scopri i 10 ristoranti lombardi tra i migliori del 2026 ai TheFork Awards

La Lombardia si conferma capofila della ristorazione italiana con 10 ristoranti tra i 48 premiati ai TheFork Awards 2026. Scopri le tendenze e i locali selezionati.

La Lombardia si conferma un punto di riferimento della ristorazione italiana con ben 10 ristoranti tra i 48 premiati ai TheFork Awards 2026. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, premia le migliori nuove aperture e gestioni dell’anno, selezionate da una giuria di 74 chef di fama internazionale.

L’evento, organizzato da TheFork in collaborazione con Identità Golose offre una panoramica dinamica delle nuove tendenze gastronomiche, con una particolare attenzione alle esperienze esperienziali e alla qualità anche nei contesti più informali.

Le tendenze della ristorazione contemporanea

I 48 ristoranti selezionati riflettono le tendenze attuali della ristorazione italiana. Accanto al fine dining crescono le osterie contemporanee capaci di rileggere la tradizione in chiave accessibile e informale. Si affermano anche format ibridi, come i locali che uniscono bistrot, wine & meat e cocktail bar.

Questa varietà di proposte, dall’alta cucina territoriale alle esperienze più casual ma curate, riflette un’evoluzione del mercato. I consumatori cercano esperienze ad alto contenuto narrativo e di ricerca, ma anche qualità e identità nei contesti più informali, in linea con l’attenzione al valore, al territorio e alla sostenibilità.

La Lombardia in testa alla classifica

La Lombardia guida la classifica con 10 ristoranti premiati, seguita da Trentino-Alto Adige (5), Puglia (4), Piemonte (4), Emilia-Romagna (4), Lazio (4) e Toscana (3). Milano è il baricentro della selezione lombarda, con locali che rappresentano una ristorazione d’autore urbana, pensata per un pubblico che cerca esperienze su misura e dal linguaggio contemporaneo.

I 10 ristoranti lombardi premiati

Tra i ristoranti lombardi premiati, spiccano:

Thelema guidato dallo chef Simone Tricarico a Gaggiano (Milano)

guidato dallo chef Simone Tricarico a Gaggiano (Milano) Denis Lovatel guidato dallo chef Denis Lovatel a Milano

guidato dallo chef Denis Lovatel a Milano 142 Restaurant guidato dallo chef Federico Zappalà a Milano

guidato dallo chef Federico Zappalà a Milano Nino – Osteria con Cucina guidato dallo chef Marco Marini a Milano

guidato dallo chef Marco Marini a Milano Rebis guidato dagli chef Giovanni Di Giorgio e Alice Nicoletti a Desenzano del Garda (Brescia)

guidato dagli chef Giovanni Di Giorgio e Alice Nicoletti a Desenzano del Garda (Brescia) Tavola MoS guidato dallo chef Stefano Zanini a Lonato del Garda (Brescia)

guidato dallo chef Stefano Zanini a Lonato del Garda (Brescia) LOVRE – pizza contemporanea guidato dallo chef Stefano Colombo a Lovere (Bergamo)

guidato dallo chef Stefano Colombo a Lovere (Bergamo) Il Gesto guidato dallo chef Lorenzo Colombo a Busto Arsizio (Varese)

guidato dallo chef Lorenzo Colombo a Busto Arsizio (Varese) Sasà Martucci guidato dallo chef Sasà Martucci a Milano

guidato dallo chef Sasà Martucci a Milano Langosteria Montenapoleone guidato dagli chef Domenico Magistri e Tommaso Garofalo a Milano

Il ruolo del pubblico e i riconoscimenti speciali

Fino al 20 settembre, il pubblico può votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale di TheFork. Il locale vincitore del People’s Choice Award sarà premiato il 27 ottobre a Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, in un evento condotto da Cristina Parodi e con una cena placée firmata dagli chef tristellati Fratelli Cerea, Giancarlo Perbellini e Riccardo Monco.

Durante la serata saranno assegnati anche altri riconoscimenti speciali, tra cui il Creators’ Choice Award assegnato da una giuria di content creator di RealBites. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani talenti, con il riconoscimento New Generation che consente ai giovani chef premiati di entrare nell’Associazione Ambasciatori del Gusto per un biennio.