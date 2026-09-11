Scopri i migliori locali di Roma con The Coravin Guide per il vino al calice

Da oltre un decennio, Coravin, Inc. sta rivoluzionando il modo di degustare il vino, permettendo a professionisti e appassionati di assaporare qualsiasi etichetta senza dover aprire l’intera bottiglia. Oggi, l’azienda amplia la sua presenza in Italia con una nuova tappa di The Coravin Guide la prima guida digitale dedicata alle migliori carte dei vini serviti by-the-glass nel mondo.

Dopo aver conquistato città come Londra, Sydney, Melbourne, i Paesi Bassi e la California, e dopo le tappe italiane di Milano e Verona, Coravin sceglie Roma per continuare il suo percorso. La guida digitale è stata creata per valorizzare i locali che condividono la filosofia Coravin, offrendo agli appassionati la possibilità di esplorare un’ampia varietà di etichette senza la necessità di acquistare o aprire un’intera bottiglia.

La filosofia di The Coravin Guide

Greg Lambrecht, fondatore di Coravin, ha dichiarato: “Con The Coravin Guide vogliamo far conoscere i luoghi che condividono la nostra filosofia e che offrono agli appassionati la possibilità di degustare, scoprire e apprezzare il vino un calice alla volta.” Questo progetto si inserisce nel contesto di oltre dieci anni di attività dell’azienda, che ha consolidato il suo ruolo di ambasciatrice del consumo di vino al calice.

La guida classifica i locali in base all’ampiezza e alla varietà della loro offerta di vini al bicchiere, suddividendoli in tre categorie: “Eccellente” per quelli che propongono tra 20 e 40 referenze, “Straordinario” per coloro che ne offrono da 41 a 60, ed “Eccezionale” per le carte che superano le 60 etichette. Questa classificazione mira a fornire ai consumatori un orientamento chiaro e utile per le loro scelte.

I tesori nascosti di Greg

Accanto alle categorie principali, la guida include anche una sezione denominata “I tesori nascosti di Greg”, dedicata a piccole e stimolanti scoperte nel mondo del vino al calice. Queste proposte si caratterizzano per la loro rarità e originalità, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire vini unici e poco conosciuti.

I migliori locali di Roma selezionati da The Coravin Guide

Tra i locali che hanno ricevuto un riconoscimento a Roma, si trovano il Bvlgari Niko Romito Roma e l’Imàgo – Hassler Roma entrambi classificati come “Eccezionale”. Anche Anima (The Rome EDITION) ha ottenuto un punteggio “Eccellente”, grazie all’ampiezza e alla varietà della sua proposta di vini al calice. La selezione è aperta a tutti i locali che soddisfano i criteri richiesti, senza alcuna limitazione sull’utilizzo dei sistemi Coravin.

La guida, consultabile per area geografica, occasione o stile di vino, rappresenta uno strumento intuitivo e dinamico per chi desidera scoprire nuove esperienze enologiche di qualità, in Italia e nel mondo. Dopo il lancio globale, “The Coravin Guide” è disponibile online all’indirizzo https:/// e sarà costantemente aggiornata con nuovi contenuti e città. Nei prossimi mesi, la guida sarà estesa a livello nazionale, ampliando la selezione di indirizzi e proposte di vino al calice in tutta Italia.