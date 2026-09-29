Tiramisù da passeggio, Pancaffè e “Partenope in tazza”: a Napoli il caffè si mangia (e si balla)

Torna l’International Coffee Forum, alla sua seconda edizione, al Palazzo dell’Immacolatella Vecchia, con un programma che, come emerso dalla conferenza stampa di presentazione, mette insieme gusto, musica e competenze.
Le creazioni del Gambrinus
La parte più golosa è affidata al Gran Caffè Gambrinus, che per l’occasione ha ideato due proposte: il “Tiramisù da passeggio” di Massimiliano Rosati e Stefano Avellano e “Partenope in tazza” di Michele Sergio e Gennaro Ponziani. A completare il quadro, gli assaggi del “Pancaffè” di Michele Pepe, un panettone con impasto a base di caffè e cioccolato fondente.
Otto città, otto caffè
Nella serie “L’Italia in un caffè”, lo storico del caffè Guglielmo Campajola e il formatore Gianni Cocco reinterpreteranno otto caffè in rappresentanza di altrettante città, da Napoli a Trieste, da Venezia a Torino, da Lecce a Palermo, da Roma a Milano. Un racconto-performance delle identità gustative di ciascun territorio, pensato in esclusiva per il Forum.
Latte art e bancone
Quattro sessioni pratiche con Carmen Clemente, campionessa mondiale di Latte Art, dedicate a caffè e montatura, bevande vegetali, latte e choco art e cappuccino arcobaleno. Le sessioni sono pensate soprattutto per baristi e professionisti in cerca di idee per innovare il bancone.
Libri, musica e caffeoveggenza
Due i libri in programma: “Dietro al banco: il metodo Gianni Cocco” e “Liberi di diventare”, firmato da Mauro Cipolla e dallo chef Igles Corelli. Ci sarà anche l’omaggio a Pino Daniele con “‘Na tazzulella ‘e cafè”, il tango e la sezione Off, con un incontro sulla lettura dei fondi del caffè.
Madrina dell’edizione è María Ysabel Balbuena, presidente di ADOMUCA, l’associazione che ha dato alle coltivatrici dominicane proprietà e reddito.
Info utili
Ingresso gratuito a tutti gli eventi, con una “capsula portafortuna” per ogni partecipante. Programma completo su www.internationalcoffeeforum.com.