Il fungo Pleurotus ostreatus grazie alla sua forma ampia e piatta, si presta perfettamente a diventare una alternativa gustosa alla carne. Con pochi ingredienti è possibile ottenere una cotoletta che mantiene la croccantezza della panatura classica, ma conserva al contempo la tenerezza e il sapore delicato del fungo.

Questa ricetta è pensata sia per chi segue una dieta vegetariana, sia per chi vuole sperimentare un piatto economico e nutriente senza rinunciare al piacere della frittura o della cottura al forno.

Ingredienti, preparazione della pastella e pulizia dei funghi

Per quattro porzioni occorrono circa quattro grandi cappelli di pleurotus 150 g di farina di tipo 00, 200 ml di acqua fredda (meglio se gassata), un pizzico di sale e, per la panatura, 120 g di pangrattato. Se si desidera una versione senza glutine basta sostituire il pangrattato con farina di mais fine o pangrattato certificato gluten-free.

Pastella leggera

In una ciotola capiente si versa la farina, si aggiunge l’acqua a filo e si sbatte energicamente con una frusta evitando la formazione di grumi. La consistenza ideale è fluida, ma deve riuscire a “avvolgere” il dorso di un cucchiaio. Un pizzico di sale completa la miscela; l’uso di acqua frizzante rende la pastella ancora più ariosa, garantendo una crosta più fragrante dopo la cottura.

Pulizia delicata dei funghi

È fondamentale non sciacquare i pleurotus sotto l’acqua corrente: la loro struttura spugnosa assorbe rapidamente l’umidità, compromettendo la capacità di aderire alla panatura. Si consiglia di spazzolare delicatamente la superficie con un pennellino o di passare un panno leggermente umido, rimuovendo eventuali residui di terriccio senza inzuppare il fungo.

Método di panatura e cottura

Una volta asciutti, i funghi vengono immergiti nella pastella, lasciandoli ben rivestiti su entrambi i lati. Dopo una breve scossa per eliminare l’eccesso, si passano nel pangrattato, premendo con decisione per far aderire il rivestimento. Per chi ama una *crosta extra*, si può optare per una doppia impanatura: farina, uovo sbattuto, pangrattato.

Frittura tradizionale

Scaldare abbondante olio di semi in una padella larga; quando le bollicine si formano intorno a uno stecchino, l’olio è pronto. Si friggono i funghi, pochi alla volta, per 2-3 minuti per lato finché non assumono una colorazione dorata. Dopo la cottura si scolano su carta assorbente e si spolverano leggermente con sale.

Cottura al forno

Per una versione più leggera, preriscaldare il forno ventilato a 200 °C, disporre le cotolette su una teglia rivestita di carta forno e irrorare con un filo di olio extravergine d’oliva. Dopo 20-25 minuti, girandole a metà cottura, il risultato è una superficie croccante e un interno morbido. Questa modalità permette anche di mantenere la ricetta vegana evitando l’uso di uova.

Varianti, consigli extra e conservazione

Chi ha intolleranze può sperimentare una pastella di farina di ceci al posto di quella tradizionale, mantenendo la tenuta della panatura. Per una nota agrumata, è sufficiente aggiungere al pangrattato scorza di limone grattugiata e un trito di timo e maggiorana. Se avanzano le cotolette, si conservano in frigorifero, ben chiuse, per un giorno e si riordinano in forno o in padella; il microonde dovrebbe essere evitato perché rende la crosta molle.

Un ulteriore trucco per i più piccoli è tagliare i funghi a listarelle prima dell’impanatura, creando dei “nuggets di bosco” facili da prendere con le mani. Inoltre, i gambi più duri possono essere tritati e impiegati per arricchire sughi o vellutate, evitando sprechi e aggiungendo sapore.