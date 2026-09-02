Come affrontare il rientro a scuola: le raccomandazioni degli esperti del Bambino Gesù

Il rientro a scuola rappresenta un momento cruciale per i bambini e i ragazzi, che devono riadattarsi ai ritmi quotidiani dopo la pausa estiva. Gli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno diffuso una serie di raccomandazioni per facilitare questa transizione, mettendo in evidenza l’importanza di abitudini salutari e di controlli preventivi.

L’importanza del sonno per un buon inizio

Uno degli aspetti fondamentali per affrontare al meglio il rientro a scuola è il ripristino di un sonno adeguato. Durante le vacanze, gli orari possono subire delle variazioni, portando molti bambini e ragazzi a dormire meno del necessario. Questo può avere ripercussioni negative su attenzioneapprendimento e umore.

Per facilitare il riadattamento, gli esperti consigliano di ripristinare gradualmente gli orari già nei 5-7 giorni precedenti l’inizio delle lezioni anticipando la cena e limitando l’uso di smartphonetablet e videogiochi nelle ore serali. Un sonno adeguato è essenziale per garantire il benessere fisico e mentale dei bambini.

Alimentazione, igiene e attività fisica

Il rientro a scuola è anche l’occasione per consolidare altre abitudini quotidiane fondamentali. La colazione non dovrebbe mai essere saltata, in quanto rappresenta il primo pasto dopo il digiuno notturno. Inoltre, è importante dedicare il tempo necessario alla regolare funzione intestinale prima di uscire di casa e mantenere corrette abitudini di igiene personale e orale.

L’attività fisica dovrebbe tornare a essere parte integrante della quotidianità, non solo attraverso lo sport organizzato, ma anche con occasioni di movimento spontaneo come camminare, usare le scale e muoversi ogni giorno. Il benessere fisico è strettamente legato a quello mentale, e mantenere un equilibrio tra le due sfere è essenziale per affrontare al meglio l’anno scolastico.

Controlli preventivi e vaccinazioni

La ripresa delle lezioni può far emergere problematiche che fino a quel momento erano rimaste poco riconoscibili. La scuola richiede un impegno visivo continuo, dalla lettura della lavagna alle attività in classe. Per questo, è fondamentale effettuare controlli preventivi come la visita oculistica soprattutto per i bambini che iniziano la scuola primaria.

Un altro aspetto cruciale è la verifica del calendario vaccinale. A settembre è utile assicurarsi che le vaccinazioni siano aggiornate e programmare per tempo, quando indicata, la vaccinazione antinfluenzale. Questo è particolarmente importante per i bambini con patologie croniche che necessitano di una protezione aggiuntiva contro le infezioni respiratorie.

Il confronto tra famiglia, scuola e pediatra è essenziale per interpretare i cambiamenti osservati nelle prime settimane e distinguere il normale adattamento da eventuali situazioni che richiedono approfondimenti., responsabile di Pediatria generale del Bambino Gesù, l’obiettivo non è cercare malattie, ma consolidare stili di vita salutari e riconoscere precocemente eventuali problemi. Il rientro a scuola può essere quindi un’occasione di educazione alla salute per i bambini e i ragazzi.