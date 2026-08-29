Chiquita alla Mostra del Cinema di Venezia 2026: gusto e intrattenimento

Chiquita conferma la sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 con iniziative legate a intrattenimento, gusto e benessere, coinvolgendo location iconiche e brand ambassador.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2026 si prepara a ospitare nuovamente Chiquita, che per il terzo anno consecutivo sarà sponsor ufficiale di alcune delle location più prestigiose dell’evento. Dal 2 al 12 settembre, il brand porterà al Lido la sua campagna globale Likely the Best Snack Ever celebrando la banana Chiquita come lo snack ideale per ogni occasione.

La partecipazione di Chiquita alla Mostra del cinema di Venezia non si limita a una semplice sponsorizzazione. Il brand ha pianificato una serie di iniziative che uniscono intrattenimento, gusto e benessere, coinvolgendo alcune delle location più iconiche della manifestazione. Tra queste, La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior e la Terrazza Biennale, dove lo chef Tino Vettorello firmerà un menù esclusivo.

Le iniziative di Chiquita alla Mostra del Cinema di Venezia

Tra le iniziative più attese, la proiezione di un mini film di 30 secondi sul maxischermo del red carpet. Il video, ambientato in una sala cinematografica, racconta la banana Chiquita come lo snack perfetto da gustare durante una proiezione. Naturale, senza rumore e senza briciole, la banana Chiquita permette di godersi il film senza distrazioni.

Ad amplificare l’esperienza Chiquita al Lido contribuiranno anche le talent Margherita Pontecorvo e Anna Folzi brand ambassador per l’occasione. Attraverso i propri canali social, le due influencer accompagneranno i momenti più significativi della presenza del brand alla Mostra, reinterpretandone con il loro stile fresco e contemporaneo l’energia, la leggerezza e l’inconfondibile personalità.

Degustazioni e menù esclusivi

Chiquita sarà ospite de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior, punto d’incontro privilegiato durante i giorni della Mostra. Qui sono previsti momenti di degustazione dedicati agli ospiti della Terrazza. L’esperienza si completerà presso la Terrazza Biennale, dove lo chef trevigiano Tino Vettorello firmerà un menù esclusivo per la manifestazione, arricchito da uno speciale dessert realizzato con le iconiche banane Chiquita dal Bollino Blu.

Il Piemonte alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 vedrà anche un exploit del Piemonte, con ben tredici film e cortometraggi piemontesi in cartellone. Tra questi, due titoli locali in concorso per il Leone d’Oro: Succederà questa notte di Nanni Moretti e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. La Settimana Internazionale della Critica presenterà tre titoli piemontesi nella sua selezione ufficiale, tra cui Il grande Giaffa di Marco Santi e Rider di Roan Johnson e Davide Pavanello.

La presenza di Chiquita alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del brand di creare una relazione sempre più diretta e rilevante con il pubblico. Con la campagna Likely the Best Snack Ever Chiquita continua a celebrare la banana come uno snack naturalmente pratico e gustoso, perfetto per accompagnare la magia di un film.