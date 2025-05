Il legame tra cortisolo e salute della pelle

Il cortisolo, noto come “ormone dello stress”, gioca un ruolo cruciale nel nostro organismo. Prodotto dalle ghiandole surrenali, è fondamentale per regolare il metabolismo, il ciclo sonno-veglia e ha un effetto antinfiammatorio. Tuttavia, in situazioni di stress prolungato, i livelli di cortisolo possono rimanere elevati, portando a una serie di problemi cutanei, tra cui prurito e dermatite da stress. Questa condizione si manifesta con arrossamenti, pelle secca e irritata, specialmente in aree come viso e collo. È essenziale riconoscere che il cortisolo alto non solo influisce sulla pelle, ma compromette anche il sistema immunitario, rendendo la pelle più vulnerabile a infiammazioni e infezioni.

Stile di vita e alimentazione per ridurre il cortisolo

Adottare uno stile di vita equilibrato è fondamentale per gestire i livelli di cortisolo. Una dieta mirata può fare la differenza. È consigliabile includere alimenti ricchi di omega-3, come il pesce azzurro e i semi di lino, che hanno proprietà antinfiammatorie. Anche frutti rossi, verdure a foglia verde, curcuma e tè verde sono ottimi alleati grazie ai loro antiossidanti. Inoltre, è importante garantire un adeguato apporto di triptofano, presente in alimenti come semi di chia, uova e cacao, per sostenere la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che aiuta a regolare l’umore e a contrastare l’ansia.

Alimenti da evitare per migliorare la salute della pelle

Per contrastare il prurito e l’infiammazione cutanea, è fondamentale evitare alimenti che possono aumentare l’infiammazione. Zuccheri raffinati, alcol, caffè e cibi ultra-processati sono tra i principali colpevoli. Questi alimenti non solo alterano il microbiota intestinale, ma possono anche stimolare eccessivamente il sistema nervoso, contribuendo a mantenere elevati i livelli di cortisolo. È consigliabile prestare attenzione anche agli alimenti istamino-liberatori, come fragole e pomodori, che possono aggravare il prurito in alcune persone.

Un esempio di dieta antistress

Per aiutare a stabilizzare i livelli di cortisolo e migliorare la salute della pelle, ecco un esempio di menù giornaliero: per colazione, un porridge di avena con yogurt e semi di lino; per pranzo, cereali integrali con pesce azzurro e verdure; uno spuntino a base di tè rooibos e cioccolato fondente; e per cena, riso rosso con tacchino e verdure al vapore. Questo tipo di alimentazione non solo favorisce la salute della pelle, ma contribuisce anche a un miglioramento generale del benessere psicofisico.