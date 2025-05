Cosa mangiano i nutrizionisti quando hanno poco tempo

La sfida del tempo nella dieta quotidiana

In un mondo frenetico, dove il tempo sembra sempre mancare, mantenere un’alimentazione sana diventa una vera sfida. Molti si trovano a dover scegliere tra la praticità di un pasto veloce e la necessità di nutrirsi in modo equilibrato. Secondo uno studio condotto da AstraRicerche, il 20% degli italiani ricorre regolarmente a piatti già pronti, una soluzione che, sebbene comoda, spesso non garantisce un apporto nutrizionale adeguato. Ma cosa scelgono di mangiare i nutrizionisti quando il tempo è poco? Gli esperti offrono suggerimenti preziosi per affrontare questa problematica.

Scelte rapide e nutrienti

Quando si ha poco tempo, è fondamentale avere un piano. La nutrizionista Simona Santini sottolinea l’importanza di non cadere nella tentazione di cibi poco salutari come pizza o tramezzini. Un’alternativa semplice e veloce è l’insalata arricchita con ingredienti nutrienti. Ad esempio, si possono aggiungere mozzarelle o tonno al naturale, accompagnati da pane integrale. Se si pranza fuori casa, un panino farcito con una frittata di uova e zucchine, preparata in anticipo, rappresenta una scelta equilibrata e gustosa.

Legumi e cereali: alleati della salute

I legumi sono un altro alimento versatile e nutriente che i nutrizionisti consigliano di avere sempre a disposizione. Fagioli, ceci e lenticchie sono ottime fonti di proteine e fibre, ideali per preparare insalate o piatti unici in pochi minuti. La nutrizionista Sofia Bronzato suggerisce di optare per riso Venere già cotto o edamame, che possono essere pronti in cinque minuti. Questi alimenti non solo sono sani, ma anche facili da conservare e preparare, rendendoli perfetti per chi ha una vita frenetica.

Colazioni veloci e nutrienti

La colazione è un pasto fondamentale, ma spesso trascurato per mancanza di tempo. Per una colazione equilibrata e veloce, si può optare per uno yogurt con fragole fresche e pane di segale spalmato con crema di mandorle. Questo pasto fornisce energia e nutrienti essenziali per affrontare la giornata. Inoltre, i cereali pronti sottovuoto possono essere una soluzione rapida per chi non ha voglia di cucinare pasta o riso. Basta riscaldarli per pochi minuti e sono pronti da gustare.

Verdure: un tocco di freschezza

Infine, le verdure non devono mancare nella dieta quotidiana. Patate, zucca, carote e broccoli possono essere cotti in forno in un’unica cottura e poi abbinati a cereali per un cous cous integrale veloce e saporito. I ceci, abbinati a pomodorini e avocado, possono diventare un piatto colorato e nutriente, perfetto anche da portare in ufficio. Con un condimento di olio, limone e origano, si ottiene un pasto sano e gustoso, ideale per chi ha poco tempo a disposizione.