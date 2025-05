Scopri come realizzare crostatine con crema e frutta utilizzando il bimby per un risultato da pasticceria.

Ingredienti per le crostatine

Per realizzare delle deliziose crostatine con crema e frutta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di farina 00

125 g di burro freddo

100 g di zucchero a velo

1 uovo

1 pizzico di sale

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

50 g di zucchero semolato

40 g di amido di mais

Frutta fresca a piacere (fragole, kiwi, banane)

Gelatina per dolci

Preparazione della pasta frolla

Inizia la preparazione delle crostatine con il bimby. Inserisci nel boccale la farina, il burro freddo a pezzetti, lo zucchero a velo, l’uovo e il pizzico di sale. Imposta il bimby a Velocità 5 per 30 secondi fino a ottenere un composto sabbioso. Trasferisci l’impasto su un piano di lavoro, forma una palla e avvolgila nella pellicola trasparente. Lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione della crema pasticcera

Nel frattempo, prepara la crema pasticcera. Versa nel boccale del bimby il latte, i tuorli, lo zucchero semolato e l’amido di mais. Cuoci a 90°C per 7 minuti a Velocità 4. Una volta pronta, trasferisci la crema in una ciotola e lasciala raffreddare. Se desideri, puoi coprire la superficie con della pellicola per evitare la formazione della pellicina.

Assemblaggio delle crostatine

Prendi l’impasto dal frigorifero e stendilo con un mattarello fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Ritaglia dei dischi e posizionali in uno stampo per crostatine. Bucherella il fondo con una forchetta e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 15-20 minuti o fino a doratura. Una volta cotte, lasciale raffreddare.

Decorazione e presentazione

Quando le basi sono fredde, riempi ciascuna crostatina con la crema pasticcera. Guarnisci con frutta fresca a piacere, creando un effetto cromatico vivace. Per un tocco finale, spennella la frutta con un velo di gelatina per dolci, che non solo renderà il dolce più invitante, ma aiuterà anche a preservare la freschezza della frutta. Le crostatine possono essere preparate in anticipo e conservate in frigorifero fino al momento di servire.

Varianti golose

Se desideri una versione più ricca, puoi sostituire la crema pasticcera con una ganache al cioccolato fondente. Sciogli 200 g di cioccolato con 100 ml di panna nel bimby a 50°C per 4 minuti a Velocità 2. Versa la ganache nelle basi cotte e lascia raffreddare in frigorifero per almeno un’ora. Guarnisci con frutta secca tritata come pistacchi o nocciole per un risultato croccante e intenso.