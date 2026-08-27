Culinary Zinema 2026: cinque film e cene tematiche per celebrare la cucina mondiale

Il Festival di San Sebastián 2026 presenta Culinary Zinema, un'esperienza unica che combina cinema e gastronomia con film e cene tematiche.

Il Festival di San Sebastián torna a stupire con Culinary Zinema una sezione dedicata all’unione tra settimo arte e alta cucina. Dal 22 al 25 settembre, cinque film e altrettante cene tematiche trasformeranno il festival in un viaggio gastronomico senza pari.

Le cene tematiche si terranno presso il Basque Culinary Center ad eccezione dell’evento con il chef giapponese Yasuhiko Mitani che si svolgerà presso il GOe – Gastronomy Open Ecosystem. Le prenotazioni per le cene, che includono l’ingresso alle proiezioni, saranno disponibili a partire dal 28 agosto alle 10:00.

Le cene tematiche: un viaggio culinario

Ogni cena è stata progettata per riflettere il tema del film associato, offrendo un’esperienza unica che unisce visione e degustazione. Il 22 settembre, Paco Morales e Paola Gualandi del ristorante Noor presenteranno un menù ispirato alla cucina andalusí, in occasione della proiezione di Noor: Cocinar pasados posibles.

Il 23 settembre, due eventi si svolgeranno in parallelo. Yasuhiko Mitani offrirà un’esperienza esclusiva di sushi di stile Edomae mentre Álex LizarragaÉdgar Jiménez e Antonio Belotti presenteranno una cena ispirata alla cucina francese, in abbinamento al film Burgundy.

Un omaggio a Pedro Subijana

Il 24 settembre, la proiezione di Subijana, más allá de un bigote sarà accompagnata da una cena in onore di Pedro Subijana uno dei pionieri della Nuova Cucina Vasca. I chef Eneko AtxaRoberto RuizEdorta Lamo e David Yárnoz collaboreranno per creare un menù che celebra la tradizione culinaria basca.

L’ultima cena, il 25 settembre, sarà dedicata alla cucina mallorquina. Maria Solivellas e Andreu Genestra prepareranno un menù a quattro mani che esalta i prodotti locali e la tradizione gastronomica dell’isola, in abbinamento al film Mallorca, un receptari.

I film in concorso

Le cinque pellicole in concorso per il Premio Culinary Zinema del valore di 10.000 euro, offrono uno sguardo approfondito su diverse tradizioni culinarie. Oltre ai film già menzionati, la sezione include MITANI – The Mariage of Sushi e Burgundy.

MITANI – The Mariage of Sushi esplora il mondo del sushi attraverso gli occhi di Yasuhiko Mitani mentre Burgundy racconta la cultura del vino della regione francese. Noor: Cocinar pasados posibles e Mallorca, un receptari offrono uno sguardo sulla cucina andalusí e mallorquina, rispettivamente.

Il film Subijana, más allá de un bigote è un omaggio a Pedro Subijana una figura chiave nella trasformazione della cucina spagnola. Il documentario, diretto da Jorge Fernández Mayoral e Jesús Javier Ruiz Aquerreta racconta la sua carriera e il suo impatto sulla gastronomia contemporanea.

Un’esperienza unica

Le cene tematiche di Culinary Zinema sono progettate per offrire un’esperienza intima e coinvolgente. Ogni tavolo accoglierà dieci comensali, favorendo il dialogo e l’interazione. Gli studenti e il personale del Basque Culinary Center collaboreranno sia in cucina che in sala, arricchendo ulteriormente l’esperienza.

Questa edizione di Culinary Zinema promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso il cinema e la gastronomia, offrendo un’opportunità unica di esplorare le tradizioni culinarie di diverse culture.