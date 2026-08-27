Cena dei Mille 2026: il menu e gli eventi che renderanno speciale la serata

Parma si prepara a ospitare la settima edizione della Cena dei Mille un evento gastronomico che promette di essere un vero e proprio viaggio tra i sapori e le tradizioni del territorio. L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre, quando 1.000 commensali si riuniranno per una serata indimenticabile lungo una tavolata di circa 400 metri allestita tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha visto i biglietti esaurirsi in soli 6 minuti lo scorso 8 luglio, dimostrando l’enorme interesse e l’attesa per questa manifestazione.

Un menu che celebra l’eccellenza gastronomica

Il menu della Cena dei Mille 2026 è stato curato con attenzione per offrire un’esperienza culinaria completa e indimenticabile. La serata si aprirà con un antipasto firmato Parma Quality Restaurants: una vellutata di pomodoro arricchita da verdure croccanti, gambero e olio al basilico.

Il primo piatto è affidato al celebre chef Gennaro Esposito, Due Stelle Michelin e patron de La Torre del Saracino. Il suo piatto iconico, la minestra di pasta mista con pesci di scoglio omaggia la Parma Food Valley e i suoi prodotti di eccellenza.

La serata proseguirà con un secondo piatto dedicato alla memoria contadina del territorio: il bue bianco accompagnato da pesca di vigna e tartufo di Fragno, un tributo ai sapori tradizionali della regione.

Il gran finale è affidato ad ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana con il dolce Oro della Bassa. Le portate saranno accompagnate da vini pregiati, tra cui le bollicine del Consorzio del Franciacorta e i vini del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma, oltre alla confermata presenza di Acqua Panna e S.Pellegrino.

Omaggi e dettagli che rendono speciale l’evento

Per la settima edizione, sono stati confermati due partner storici che contribuiscono a rendere l’evento ancora più speciale. Bormioli Luigi firmerà i sottopiatti in vetro opale, con una decorazione che richiama l’Ospedale Vecchio di via D’Azeglio, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Parma.

Per il quarto anno consecutivo, Coccinelle sponsorizzerà i braccialetti realizzati in pelle, reinterpretati per il 2026 in un raffinato rosso intenso, richiamo ai valori di passione e convivialità dell’evento.

L’aperitivo: un viaggio tra i sapori della Food Valley

Ad aprire la serata sarà l’aperitivo, con 18 postazioni che offriranno un assaggio dei prodotti più rappresentativi della Parma Food Valley. Dodici postazioni saranno dedicate al food, con sei che rappresenteranno le filiere locali: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta, pomodoro, latte e alici.

Le altre sei postazioni vedranno protagonisti i Consorzi di Tutela di Culatello di Zibello, Coppa di Parma e Salame Felino, Salumi DOP Piacentini e Fungo di Borgotaro, insieme a Coppini Arte Olearia e a Destinazione Turistica Emilia con l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia.

Le restanti sei postazioni saranno dedicate al beverage, con una selezione di vini, analcolici e mixology per accompagnare al meglio l’esperienza gastronomica.