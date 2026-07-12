Da memoria della nightlife romana a ricette della nonna: il mistero del gruppo Facebook hackerato

Un gruppo Facebook storico dedicato alla memoria della nightlife romana è stato improvvisamente trasformato in una pagina di ricette. Scopri cosa è successo.

Un gruppo Facebook storico dedicato alla memoria della nightlife romana è stato improvvisamente trasformato in una pagina di ricette. Ventanni di Roma by Night un archivio digitale che custodiva fotografie, documenti e testimonianze degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, è stato hackerato e convertito in una pagina dedicata alle ricette della nonna.

La community, fondata da Massimiliano Baiocchi e gestita da anni da amministratori storici come Corrado RizzaElisabetta GrazianiCristiano ColaizziMassimo Buonerba e Paolo Micioni conta oltre 64.000 iscritti, tra cui molti protagonisti della nightlife romana e personaggi dello spettacolo.

Un attacco informatico sospetto

Secondo quanto dichiarato dagli amministratori storici, il gruppo sarebbe stato sottratto ai suoi gestori originali e trasformato in una pagina dedicata alla cucina. Un cambiamento repentino e involontario, che sembra compatibile con un attacco hacker o un accesso non autorizzato ai privilegi di amministrazione del gruppo.

L’accaduto è stato immediatamente segnalato a Meta chiedendo di verificare se il gruppo sia stato vittima di un attacco informatico, accertare come sia stato possibile sostituire gli amministratori storici con amministratori sconosciuti e ripristinare quanto prima la gestione della community.

Un archivio storico digitale

Il gruppo Facebook Ventanni di Roma by Night è un archivio storico digitale che custodisce migliaia di fotografie, documenti e testimonianze originali della Roma by Night. Fondato nel 2006, il gruppo è diventato un punto di riferimento per chi vuole ricordare e celebrare la storia della nightlife romana.

Tra gli iscritti figurano molti dei protagonisti della nightlife romana di quegli anni, come Mita MediciChristian De SicaNino FrassicaMaria Giovanna ElmiMariolina CannuliEnrico BeruschiSerena GrandiBarbara De RossiDemetra HamptonGiampiero IngrassiaEleonora e Saverio ValloneGazeboNicola GuaglianoneIlaria MoscatoMyriam FecchiManuela MorenoGiovanni BenincasaAntonio FlaminiGabriella SassonePiottaIlona Staller e molti altri.

Le parole degli amministratori

“Quel gruppo rappresenta un patrimonio costruito in anni di lavoro da oltre 64.000 persone”, ha dichiarato una storica amministratrice del gruppo. “Non è soltanto una pagina Facebook, ma un archivio della memoria di un pezzo importante della storia culturale e sociale di Roma. Al suo interno sono custoditi migliaia di fotografie, documenti e testimonianze spesso uniche e irripetibili. Ci auguriamo che Meta riesca a chiarire rapidamente quanto accaduto, individuare i responsabili e restituire alla community la propria identità e la propria storia.”

A chiudere con una nota ironica è Corrado Rizza DJ, regista, produttore e scrittore, tra gli amministratori storici della community: “Dopo una vita trascorsa tra dischi, giradischi e locali, non avrei mai immaginato che il nostro archivio sulla Roma by Night potesse essere trasformato, chissà da chi, in un gruppo dedicato alle ricette della nonna. Alla fine, però, sempre di piatti si tratta… solo che questa volta non sono quelli dei DJ, ma quelli da portare in tavola.”