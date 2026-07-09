Nuove regole per le recensioni online: scontrino obbligatorio per verificare l’autenticità

Le recensioni online stanno per diventare più affidabili. L'Antitrust ha introdotto nuove regole che richiedono prove d'acquisto per verificare l'autenticità delle recensioni.

Le recensioni online sono diventate un elemento cruciale per le scelte dei consumatori, ma spesso sono influenzate da recensioni false. Per contrastare questo fenomeno, l’Antitrust ha introdotto nuove regole che richiedono prove d’acquisto per verificare l’autenticità delle recensioni.

Questa iniziativa mira a garantire che le recensioni siano genuine e rilevanti, accrescendo la fiducia dei consumatori e stimolando una concorrenza efficace tra le imprese. Le nuove regole saranno valide per tutti i settori, ma con adempimenti proporzionati alla dimensione dell’impresa.

Le nuove regole per le recensioni online

Le nuove linee guida dell’Antitrust richiedono che le piattaforme e i professionisti verifichino che i consumatori abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto o servizio recensito. Questo può essere fatto attraverso documentazione fiscale o contabile, link inviati all’email utilizzata per l’acquisto, o sistemi di validazione come QR code e OTP.

Le piattaforme dovranno anche implementare strumenti automatizzati per individuare attività fraudolente, come molte recensioni pubblicate in poco tempo dallo stesso indirizzo IP o la presenza di schemi linguistici ripetitivi. Tuttavia, il rilevamento di un’anomalia non comporterà la cancellazione automatica della recensione, ma sarà necessario un ulteriore controllo umano.

La tracciabilità dell’autore della recensione

Un altro aspetto importante delle nuove regole è la tracciabilità dell’autore delle recensioni. Le piattaforme dovranno garantire che sia possibile identificare chi ha scritto una recensione, rendendo più difficile la pubblicazione di recensioni false. Questo sarà particolarmente importante per le grandi piattaforme, che dispongono di maggiori risorse e possono essere esposte a un rischio più elevato di attività fraudolente.

L’impatto delle nuove regole

Le nuove regole avranno un impatto significativo sia sui consumatori che sulle imprese. Per i consumatori, le recensioni online diventeranno più affidabili, rendendo più facile confrontare qualità e prezzo e scegliere con maggiore consapevolezza. Per le imprese, le nuove regole premiano quelle più efficienti e corrette, riducendo i vantaggi competitivi di chi prova a manipolare la reputazione online con giudizi fittizi.

Le associazioni dei consumatori hanno accolto favorevolmente l’intervento, sottolineando che le recensioni false danneggiano sia i consumatori che le imprese serie. Tuttavia, alcune associazioni hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che le nuove regole rendano più macchinoso e gravoso pubblicare anche recensioni autentiche.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 15 luglio e saranno sottoposte a consultazione pubblica fino a quella data. Questo periodo permetterà alle piattaforme, alle imprese e alle associazioni dei consumatori di esprimere le proprie opinioni e suggerire eventuali modifiche.