Dalla cucina di strada all’alta ristorazione: il viaggio della gastronomia italiana

Dalla rivoluzione francese all'alta ristorazione contemporanea, la cucina italiana è un viaggio di sapori e tradizioni. Scopri come chef come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo stanno ridefinendo il futuro gastronomico.

La cucina italiana è un tesoro di sapori, tradizioni e innovazioni. Un viaggio che parte dal passato e arriva ai giorni nostri, attraverso le mani di chef visionari e le scelte audaci di chi celebra la gastronomia. In questo articolo, esploreremo come la cucina italiana si è evoluta, dall’alta ristorazione alla cucina di strada, e come questa evoluzione continua a ispirare nuove generazioni.

La cucina non è solo un mestiere, ma un’arte che richiede sacrificio, dedizione e un profondo rispetto per le tradizioni. È un luogo dove si costruiscono relazioni professionali e si tramandano conoscenze preziose. In questo contesto, chef come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo stanno ridefinendo il futuro della gastronomia italiana.

L’evoluzione della cucina italiana: dalla rivoluzione francese all’alta ristorazione

L’evoluzione della cucina italiana è un viaggio che inizia con la rivoluzione francese. Prima di questo periodo, i cuochi erano al servizio delle corti aristocratiche. Dopo la rivoluzione, i cuochi iniziarono a operare come professionisti autonomi, esprimendo maggiore creatività pur rimanendo legati alle conoscenze ricevute dai loro maestri. Questo cambiamento ha dato vita a una tradizione culinaria dinamica, alimentata da un continuo confronto tra esperienza e innovazione.

Un esempio emblematico di questa evoluzione è Gualtiero Marchesi, considerato il padre della cucina italiana moderna. Cresciuto nel ristorante di famiglia e formatosi nella grande tradizione francese, Marchesi portò in Italia una nuova idea di alta ristorazione. La sua influenza è stata tale che molti cuochi italiani hanno lavorato al suo fianco o si sono ispirati al suo approccio, contribuendo a reinterpretarne gli insegnamenti.

Carlo Cracco e l’importanza della trasmissione delle conoscenze

Carlo Cracco, uno dei più celebri chef italiani, sottolinea l’importanza della trasmissione delle conoscenze nella cucina. Per Cracco, la cucina è una questione di eredità e trasmissione: tecniche, prodotti e tradizioni si sono evoluti nei secoli grazie al passaggio di conoscenze tra generazioni. Guardare al passato è fondamentale per trovare ispirazione e innovare.

Cracco cita spesso Gualtiero Marchesi come un maestro che ha influenzato intere generazioni di cuochi. Entrare nella brigata di Marchesi rappresentava una sorta di certificazione di eccellenza professionale. Questo approccio alla formazione e alla trasmissione delle conoscenze è ancora oggi un pilastro fondamentale nella cucina italiana.

Matrimonio di Aurora Ramazzotti: una celebrazione della cucina siciliana

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha offerto un esempio straordinario di come la cucina tradizionale possa essere celebrata in occasioni speciali. La coppia ha scelto di mettere da parte la cucina d’autore a favore della tradizione siciliana, affidandosi a maestranze del posto invece che a grandi nomi della ristorazione.

La cena di benvenuto è stata un tripudio di street food siciliano, con postazioni dedicate ai grandi nomi della rosticceria dell’isola. Panelle, sfincione e focacce tradizionali hanno deliziato gli ospiti, offrendo un’esperienza culinaria autentica e spontanea. Il banchetto di nozze ha messo in fila i piatti simbolo della cucina siciliana, come la caponata di melanzane, le arancine al ragù e la pasta alla Norma.

Il colpo di scena: cornetti di notte

Uno dei momenti più memorabili del ricevimento è stato il servizio di cornetti caldi a notte fonda. Questo dettaglio ha dato una svolta al ricevimento, offrendo agli ospiti un’esperienza unica e indimenticabile. I cornetti, farciti con ripieni al pistacchio e crema al gelso nero, hanno conquistato il palato degli invitati e hanno dimostrato come la tradizione possa essere reinterpretata in modo innovativo.

Taste of Italy: il nuovo programma di Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo, uno dei più celebri chef italiani, ha annunciato un nuovo programma televisivo chiamato Taste of Italy. Il programma vedrà Cannavacciuolo attraversare l’Italia per scovare i migliori cuochi di casa e testarne le capacità. Ad affiancarlo in questo percorso ci saranno Chiara Pavan, chef dello stellato Venissa di Mazzorbo, e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione di MasterChef Italia.

Il programma è pensato per raccontare la cucina di casa, quella tramandata a voce o appuntata sul retro dei quaderni unti. Cannavacciuolo incontrerà artigiani, produttori, pescatori, agricoltori, enologi, ristoratori e chi si dedica alla raccolta spontanea delle erbe. Questo approccio on the road presenterà l’itinerario come parte integrante del piatto.

Chi sono Chiara Pavan e Anna Zhang

Chiara Pavan guida, insieme a Francesco Brutto, le cucine del Venissa, sull’isola di Mazzorbo. Arrivata dietro i fuochi dopo una laurea in filosofia a Pisa, oggi vanta una stella Michelin e una stella verde, il riconoscimento che la guida assegna per l’impegno degli chef nelle pratiche sostenibili. La sua è una cucina ambientale, che costruisce il menu su ciò che la laguna concede in quel preciso momento.

Anna Zhang, milanese di origini cinesi, ha incassato la vittoria alla quattordicesima edizione di MasterChef Italia nel febbraio del 2026. Si porta dietro un piccolo primato, perché è tra i pochissimi vincitori del talent a ricevere un incarico stabile in un altro titolo di punta di casa Sky. Il legame con Pavan, tra l’altro, non è del tutto inedito, visto che Zhang ha già svolto un periodo di tirocinio proprio al Venissa.

A chiudere il cerchio c’è Cannavacciuolo, unico giudice della prova finale, chef idolatrato e decorato con otto stelle Michelin complessive, di cui tre concentrate nel quartier generale di Villa Crespi a Orta San Giulio.

L’uscita di Taste of Italy è prevista nella primavera del 2027 su Sky Uno, con la copertura in streaming garantita da NOW. Questo programma promette di essere un viaggio affascinante attraverso la cucina italiana, offrendo uno sguardo unico sulle tradizioni e le innovazioni che la caratterizzano.