Dall’Osteria Francescana a The Out Lap: il mondo di Massimo Bottura

Massimo Bottura, icona della cucina italiana, continua a stupire con i suoi progetti innovativi. Scopri il nuovo menu dell'Osteria Francescana e l'esperienza esclusiva a Monza.

Massimo Bottura, nome simbolo della cucina italiana contemporanea, non smette di sorprendere. Tra i suoi ultimi progetti, il nuovo menu dell’Osteria Francescana e l’esperienza itinerante The Out Lap a Monza, in collaborazione con la Formula 1.

Lo chef modenese, noto per aver rivoluzionato la tradizione gastronomica italiana, continua a esplorare nuovi orizzonti, unendo cucina, arte e cultura in un mix unico.

Il nuovo menu dell’Osteria Francescana: Ho Fame! Ho Fame!

Il nuovo menu dell’Osteria Francescana intitolato Ho Fame! Ho Fame! prende ispirazione da un’opera in ceramica di Vincenzo Cabiati, ispirata a un film di François Truffaut. Questo titolo rappresenta una dichiarazione d’intenti: la fame come desiderio di conoscenza e scoperta.

Ogni piatto del menu è un viaggio attraverso l’arte e la cultura, con riferimenti che spaziano da Artusi a Joseph Beuys, da Piero Manzoni a Maurizio Cattelan. Tuttavia, nonostante la ricchezza di storie e riferimenti, alcuni piatti lasciano un senso di insoddisfazione, con l’attenzione che si sposta più sugli artisti che sui sapori.

Tra i piatti più riusciti, la pasta e fagioli, con le paste modellate come fagioli, e le tagliatelle al ragù, che riportano alla tradizione emiliana. La triglia dialoga con Piero Manzoni e l’idea dell’Achrome, mentre il gambero rosso entra nel mondo materico di Alberto Burri.

The Out Lap: l’esperienza itinerante a Monza

In occasione del Gran Premio d’Italia 2026 Massimo Bottura ha portato la sua cucina d’avanguardia a Monza con The Out Lap un ristorante itinerante per soli dodici ospiti. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Damon Hill, Giancarlo Fisichella e Naomi Schiff, unisce alta cucina ed emozione in pista.

Il circuito di Monza, noto come il Tempio della Velocità, fa da cornice a questa esperienza esclusiva. Gli ospiti, accompagnati da personalità del paddock, vivono un viaggio sensoriale tra i punti più suggestivi del circuito, con piatti ideati da Bottura per omaggiare la leggenda di Monza.

Ogni tappa del percorso è abbinata a vini e distillati di alto pregio del portafoglio Moët Hennessy, creando un’esperienza unica che fonde cultura automobilistica ed eccellenza culinaria.

Un’esperienza esclusiva a un prezzo d’élite

L’esperienza di The Out Lap a Monza è riservata a un gruppo ristrettissimo di ospiti, con un prezzo di 20.105,60 euro. Il pacchetto comprende un menu a più portate, un pass paddock valido per tutti e tre i giorni del Gran Premio e attività esclusive come la visita al podio e al retropodio.

Questa iniziativa rappresenta una fusione ideale tra due eccellenze mondiali: la ricerca della prestazione nella Formula 1 e l’arte e l’innovazione della cucina italiana di Massimo Bottura.

L’universo intorno a Bottura

Oltre all’Osteria Francescana, Massimo Bottura ha sviluppato una serie di progetti che riflettono la sua visione creativa. Villa Maria Luigia offre un’esperienza più intima e legata alla campagna modenese, mentre Gatto Verde mostra un’altra faccia della sua cucina con la cottura sul fuoco.

Al Cavallino di Maranello, la classicità emiliana viene affrontata con sicurezza, senza bisogno di effetti speciali. Franceschetta 58, invece, continua a vivere in una dimensione più informale, mantenendo l’essenza della cucina di Bottura.

Con questi progetti, Massimo Bottura dimostra di essere non solo uno chef, ma un vero e proprio artista, capace di parlare di cibo anche quando non sta parlando di un piatto.