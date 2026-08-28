Vinòforum Roma 2026: 800 cantine e 3.200 etichette in mostra

Dal 7 al 13 settembre, Roma ospita Vinòforum 2026, un evento imperdibile per gli amanti del vino e della buona cucina. Scopri le masterclass, le cene d'autore e le degustazioni in programma.

Roma si prepara ad accogliere una delle manifestazioni enogastronomiche più attese dell’anno: Vinòforum torna dal 7 al 13 settembre a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. L’evento, che quest’anno celebra la sua edizione 2026, promette di essere un vero e proprio viaggio tra i sapori e i territori del vino, con oltre 800 cantine e più di 3.200 etichette in mostra.

L’evento riunisce produttori italiani e internazionali, chefsommelier e operatori del settore, offrendo un ricco programma di degustazioni, masterclass, cene d’autore e incontri dedicati ai territori e alle Denominazioni. Un’occasione unica per scoprire l’anima autentica della cucina e del vino, attraverso momenti di approfondimento e condivisione.

Masterclass e degustazioni: un viaggio tra i grandi vini del mondo

Il cuore pulsante di Vinòforum 2026 sono le Wine Top Tasting curate dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Ogni sera, il pubblico potrà partecipare a degustazioni guidate che spaziano tra i vini più prestigiosi del panorama enologico italiano ed internazionale.

Si parte lunedì 7 settembre con Sfumature di Sangiovese una masterclass dedicata alle diverse espressioni del Sangiovese dal Chianti al Brunello fino al Vino Nobile di Montepulciano. Nella stessa serata, Il Pinot Nero secondo Philippe Pacalet guiderà i partecipanti tra i cru della Cote d’Or con la guida del vignaiolo borgognone Philippe Pacalet.

Martedì 8 settembre, il programma prosegue con una verticale del Chianti Classico Riserva Carpineto che ripercorre trent’anni di produzione a partire dal 1991. A seguire, Daniele Balan condurrà un approfondimento sui terroir e sugli stili dello Champagne attraverso dodici espressioni di quattro Maison.

Giovedì 10 settembre, alle 21.30, il programma si sposterà in Giappone con una degustazione di Sake provenienti da diverse prefetture. Venerdì 11, alle 20.30, tornerà lo Champagne seguito da una masterclass dedicata ai vini del Sudafrica e ad alcune interpretazioni di Chenin Blanc e Pinotage.

Sabato 12, il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi proporrà una verticale del Derthona Timorasso mentre domenica 13 saranno protagoniste le etichette di Col Vetoraz e un approfondimento sul Riesling tra Alsazia e Mosella.

The Night Dinner: cene d’autore tra passato, presente e futuro

La parte gastronomica di Vinòforum 2026 avrà uno dei suoi appuntamenti principali in The Night Dinner sette cene dedicate al ruolo del fattore umano nella ristorazione. Ogni cena seguirà un percorso in tre tempi, con menu, selezione enologica, proiezioni e composizioni musicali.

In cucina si alterneranno Gabriel Collazzo del Ristorante Radici a Borgo La Chiaracia, Rocco De Santis del Ristorante Flora di Roma, Sara Scarsella di Sintesi ad Ariccia, Danilo Mancini di Anavà a Roma, Gian Marco Bianchi di Al Madrigale a Tivoli, Stefano Bartolucci di Rossodivino a Roma e Giordano Gianforchetti di Yezi Restaurant a Roma.

Gli abbinamenti con il vino saranno curati da Vini d’Abbazia realtà impegnata nella conoscenza delle produzioni legate alla storia delle abbazie e dei vitigni conservati nel corso dei secoli. La Molisana collaborerà anche nell’edizione 2026 alla realizzazione delle serate.

Parmigiano Reggiano e altre eccellenze enogastronomiche

Il programma internazionale comprende anche gli appuntamenti curati dall’Ente Turistico Spagnolo e dall’Associazione Rutas del Vino de Espana con la partecipazione di Turismo di AragonTurismo di Gran CanariaSaragozzaComunità di Madrid e Andalusia. Gli incontri saranno dedicati ai vini e ai territori delle diverse aree coinvolte.

Uno spazio specifico sarà riservato alla Georgia Paese con una delle tradizioni vitivinicole più antiche. Enti e istituzioni georgiane proporranno corsi e degustazioni gratuite con vini selezionati dai wine ambassador de L’Anfora rivolgendosi sia agli appassionati sia agli operatori del settore.

Novità assoluta di questa edizione, il Parmigiano Reggiano sceglie Vinòforum come palcoscenico ideale per presentare il primo Corso di Assaggiatore Ufficiale di Parmigiano Reggiano in partenza a Roma da ottobre. Durante la settimana sono previste degustazioni, masterclass e abbinamenti con il vino dedicati alle diverse stagionature.

Le degustazioni di Vinòforum saranno servite nei calici Pasabahce in un contesto che promette di essere un vero e proprio viaggio tra i sapori e i territori del vino.