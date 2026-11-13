Energia per la ristorazione e l’hospitality 

Nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, l’energia è una presenza costante ma spesso poco visibile.

È indispensabile per cucine professionali, celle frigorifere, climatizzazione, illuminazione e apparecchiature elettroniche, contribuendo alla qualità dell’esperienza offerta al cliente.

Per hotel, ristoranti, bar, strutture ricettive e attività di catering, gestire l’energia non significa quindi soltanto pagare le bollette. Controllare consumi e costi significa anche proteggere la continuità operativa, programmare gli investimenti e costruire un’attività più efficiente e sostenibile. Un’esigenza particolarmente rilevante in un comparto caratterizzato da profili di consumo molto diversi.

È partendo da questa varietà che Enel ha sviluppato una proposta dedicata al mondo HoReCa, con offerte di fornitura e soluzioni tecnologiche pensate per accompagnare le imprese nella gestione dell’energia.

Energia per l’accoglienza: una questione strategica

In una struttura ricettiva o in un ristorante, numerose apparecchiature possono funzionare contemporaneamente: forni, frigoriferi, abbattitori, lavastoviglie e sistemi di aspirazione in cucina; climatizzazione, illuminazione e dispositivi elettronici negli altri ambienti.

Negli hotel, inoltre, i consumi si distribuiscono nell’arco dell’intera giornata e possono variare sensibilmente durante l’anno. La stagionalità rende quindi particolarmente importante trovare un equilibrio tra prevedibilità della spesa, efficienza e capacità di adattarsi al proprio profilo di consumo.

Non esiste però una soluzione identica per tutte le imprese. Enel propone per questo un approccio integrato che combina offerte di fornitura, consulenza e soluzioni tecnologiche, con il supporto di consulenti specializzati nel comparto presenti in tutta Italia, per essere vicini davvero alle imprese nelle sfide di ogni giorno.

Stabilizzare i costi e programmare il budget

Per un’impresa che deve gestire personale, materie prime e numerosi costi operativi, poter prevedere una parte della spesa energetica può facilitare la pianificazione.

Tra le proposte dedicate alle PMI rientra Enel Fidelity 24, un’offerta che prevede un prezzo bloccato per 24 mesi per la componente energia. Una soluzione pensata per rendere più prevedibile la spesa, particolarmente utile quando i consumi sono influenzati dalla stagionalità o l’impresa vuole ridurre l’esposizione alle oscillazioni del mercato.

La scelta dell’offerta deve naturalmente tenere conto delle condizioni applicabili e del profilo di consumo della singola attività: anche per questo la consulenza ha un ruolo importante.

Dall’autoproduzione tradizionale al fotovoltaico virtuale

La strategia energetica non passa soltanto dalla scelta della fornitura. Per le attività con consumi significativi nelle ore diurne può essere interessante valutare l’autoproduzione di energia attraverso il fotovoltaico, contribuendo a ridurre la dipendenza dall’energia acquistata dalla rete e a strutturare una strategia di efficientamento e transizione energetica.

Enel accompagna le aziende che intendono installare impianti fotovoltaici occupandosi dell’intero processo, dallo studio di fattibilità alla progettazione, fino alla gestione dell’iter amministrativo, all’installazione e alla messa in esercizio, offrendo anche consulenza su eventuali bandi e incentivi pubblici.

Flessibilità nella fornitura e qualità dell’energia

La qualità dell’energia è un fattore che può incidere sull’efficienza operativa nelle aziende, soprattutto nelle attività che utilizzano contemporaneamente numerose apparecchiature elettriche come ristoranti, bar e hotel.

Save Up, è uno stabilizzatore di tensione proposto da Enel che ha l’obiettivo di migliorare la Power Quality, ossia la qualità dell’energia erogata. Il suo funzionamento si basa sull’ incremento o la riduzione della tensione a seconda del bisogno, e sull’efficientamento dei carichi, in modo da limitare lo stress sulle utenze.

L’implementazione di questi sistemi contribuisce a ridurre anche i costi operativi, grazie a una riduzione dei consumi del 3-10% e all’eliminazione dei danni economici provocati da micro-interruzioni e buchi di tensione.

La mobilità elettrica come servizio

La transizione energetica riguarda anche i servizi offerti agli ospiti. Per le strutture ricettive dotate di aree di sosta, Set&Charge consente di installare punti di ricarica per veicoli elettrici e metterli a disposizione dei clienti o, in determinate configurazioni, anche di altri utenti.

La soluzione comprende infrastruttura di ricarica, il software di gestione Net Manager e fornitura di energia. Attraverso il software è possibile monitorare le ricariche, gestire la disponibilità delle stazioni, impostare e personalizzare il prezzo del servizio in base alla tipologia di utenti.

Per un hotel o un ristorante, la stazione di ricarica può quindi rappresentare un servizio aggiuntivo, un elemento di differenziazione e una possibile fonte di ricavo. L’integrazione con l’App Enel On Your Way rende le stazioni visibili agli utenti dell’app, incluse le flotte aziendali, ampliando le opportunità di contatto e la visibilità dell’attività verso i clienti che utilizzano la mobilità elettrica. La disponibilità di servizi di ricarica può inoltre contribuire a rafforzare l’attrattività dell’azienda e la sua immagine agli occhi di un pubblico sempre più sensibile ai temi della sostenibilità.

Un approccio su misura

Per il mondo della ristorazione e dell’ospitalità, l’energia non è più soltanto una voce di costo, ma può diventare parte di una strategia più ampia. Una struttura stagionale può avere esigenze diverse da un ristorante aperto tutto l’anno; un hotel con parcheggio può valutare la mobilità elettrica, mentre un’attività con consumi diurni può trovare interessante il fotovoltaico.

Enel presenta per il settore dell’ospitalità fornitura energetica, consulenza, fotovoltaico, Power Quality, efficienza energetica e mobilità elettrica.

L’obiettivo di Enel è accompagnare ogni impresa nella costruzione di una strategia energetica coerente con le proprie caratteristiche, combinando controllo dei costi, efficienza e sostenibilità ambientale.