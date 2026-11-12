Nas di Palermo e Nil di Agrigento hanno sequestrato carne priva di etichetta in un supermercato dell'Agrigentino e hanno contestato violazioni Haccp e sulla sicurezza dei lavoratori. Per la proprietà sono scattate denunce e multe per circa 15 mila euro.

Confezioni di carne in vendita senza etichetta e senza alcuna indicazione di origine, locali usati senza comparire nelle planimetrie ufficiali, regole igieniche disattese e dipendenti controllati da telecamere non autorizzate. È quanto hanno riscontrato i carabinieri del Nas di Palermo e del Nil di Agrigento durante un’ispezione congiunta in un supermercato di un piccolo comune dell’Agrigentino. Il controllo, reso noto l’11 novembre 2026, si è chiuso con denunce alla Procura e sanzioni per circa 15 mila euro.

Il comune non è stato indicato. La verifica ha toccato due fronti: la sicurezza degli alimenti offerti ai clienti e le tutele dovute a chi lavora nel punto vendita. Su entrambi sono emerse irregolarità.

Il sequestro della carne priva di tracciabilità

Il primo provvedimento è stato il sequestro immediato di diverse confezioni di carne esposte sugli scaffali. Mancavano sia le etichette sia qualsiasi informazione sulla provenienza del prodotto.

Senza etichetta il consumatore non conosce l’origine dell’alimento e, in caso di problemi sanitari, risalire la filiera diventa difficile. Per questo la tracciabilità è uno dei punti più controllati nella vendita al dettaglio di carne.

Gli accertamenti hanno rilevato altre due anomalie strutturali: erano in funzione abusivamente uno stagionatore e un magazzino che non risultavano nelle piantine ufficiali dell’attività. Erano quindi spazi destinati alla lavorazione o alla conservazione degli alimenti che sfuggivano alla documentazione di riferimento.

Protocolli Haccp non rispettati

Gli ispettori hanno contestato anche il mancato rispetto dei protocolli di igiene Haccp. È il sistema di autocontrollo che le imprese alimentari devono adottare per individuare i punti critici della lavorazione e prevenire i rischi per la salute.

Le violazioni alimentari si sommano: carne senza origine, ambienti non dichiarati e procedure igieniche disattese. Per i clienti significa non avere garanzie sulla sicurezza di ciò che acquistano.

Le contestazioni sulla sicurezza del personale

Sul fronte del lavoro, la proprietà del supermercato è stata denunciata per diverse inadempienze verso i dipendenti:

mancata effettuazione delle visite mediche periodiche ;

; mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ;

; assenza di formazione sui rischi legati all’attività aziendale.

Sono obblighi che il datore di lavoro deve rispettare per tutelare la salute di chi opera in negozio. In un supermercato con reparto carni questo riguarda ad esempio l’uso di attrezzature da taglio e la permanenza in ambienti refrigerati.

Videosorveglianza installata senza autorizzazione

L’ultima contestazione riguarda un impianto di videosorveglianza montato senza autorizzazione e usato per controllare a distanza i dipendenti. In Italia le telecamere che possono riprendere i lavoratori richiedono un accordo sindacale o, in mancanza, un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Il motivo è proteggere la riservatezza del personale.

L’operazione si è conclusa con le denunce alla Procura e con multe per circa 15 mila euro. La carne sequestrata resta sotto vincolo e la valutazione dei profili penali spetta ora all’autorità giudiziaria.

Per chi fa la spesa, il controllo ricorda un’abitudine utile: verificare sempre l’etichetta della carne confezionata. Per le carni preconfezionate la normativa europea prevede l’indicazione dell’origine. Un prodotto che non riporta alcuna informazione sulla provenienza è un segnale da non ignorare e può essere segnalato al personale del punto vendita o alle autorità sanitarie competenti.