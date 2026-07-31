Dove mangiare in viaggio: le migliori aree di servizio e i consigli dello chef Cesare Battisti

Viaggiare in auto può trasformarsi in un’avventura culinaria se si conoscono i giusti trucchi e le migliori tappe gastronomiche. In questo articolo, esploreremo come scegliere i locali dove mangiare durante i viaggi, i consigli dello chef Cesare Battisti e le strategie per conservare al meglio la spesa in auto.

L’estate è il periodo perfetto per mettersi in viaggio, e sapere dove fermarsi per un pasto di qualità può fare la differenza. Scopriremo anche come evitare i classici errori che possono rovinare una sosta gastronomica e come sfruttare al meglio le aree di servizio più apprezzate dagli automobilisti.

I consigli dello chef Cesare Battisti per scegliere i locali

Lo chef milanese Cesare Battisti, patron del ristorante Ratanà, offre preziosi consigli per individuare i locali che valorizzano la cucina del territorio durante un viaggio. Secondo Battisti, un primo indicatore della qualità di un ristorante è la presenza di clienti del posto. Un menu ben strutturato dovrebbe raccontare in modo coerente la tradizione gastronomica locale, evitando piatti fuori contesto.

Prima di mettersi al volante, lo chef consiglia di optare per pasti leggeri, ricchi di proteine e poveri di zuccheri e carboidrati. Questo aiuta a evitare i picchi glicemici che possono provocare sonnolenza e ridurre l’attenzione alla guida. Preparazioni più ricche, come risotti o piatti a base di midollo, dovrebbero invece essere consumate una volta arrivati a destinazione.

Come conservare la spesa in auto

Un test condotto insieme al team di microbiologia degli alimenti dell’Università di Milano-Bicocca ha rivelato quali alimenti si deteriorano più rapidamente quando vengono lasciati in auto dopo la spesa e quale sia il punto migliore dell’abitacolo per conservarli durante il viaggio.

Sono stati analizzati sei prodotti – insalata in busta, carne macinata, latte fresco, latte UHT, yogurt intero e frutti di bosco – collocati in tre diverse aree dell’auto: il pavimento davanti al sedile del passeggero, il retro dei sedili anteriori e il bagagliaio. I ricercatori hanno monitorato temperatura e carica microbica dopo 30 minuti, un’ora e tre ore.

I risultati mostrano chiaramente che il bagagliaio rappresenta il punto meno indicato per trasportare gli alimenti deperibili, poiché l’aria condizionata difficilmente raggiunge questa zona, mantenendo temperature più elevate che favoriscono la proliferazione batterica, soprattutto su insalata e carne macinata.

Prestazioni decisamente migliori si registrano invece nell’abitacolo, in particolare sul pavimento davanti al passeggero, dove il flusso del climatizzatore consente di abbassare rapidamente la temperatura. Il test conferma inoltre la buona stabilità di latte e yogurt anche dopo diverse ore di esposizione al caldo, mentre per alimenti più delicati come carne macinata e insalata resta consigliato l’utilizzo di una borsa termica.

Le migliori aree di servizio in Italia

Viaggiare oggi significa sapersi fermare al momento giusto: la fame può trasformarsi in occasione, oppure in spiacevole ricordo. Nelle affollate arterie italiane, i minuti rubati a una sosta sbagliata possono costare caro, sia al portafogli che all’umore. Eppure esiste una mappa non scritta che gli automobilisti più attenti si tramandano, fatta di consigli, esperienze personali e segnalazioni autentiche.

Le migliori strutture sono spesso oggetto di passaparola tra professionisti, famiglie e curiosi alla ricerca della pausa perfetta. I motivi? Pulizia, scelta dei prodotti, valorizzazione del territorio e accoglienza attenta fanno la differenza. Ecco una lista ricercata ma non pubblicizzata, perché chi la conosce tende a custodirla: queste sono le tappe più gettonate su suggerimento degli stessi viaggiatori.

Tra le aree di servizio più apprezzate troviamo Villoresi Ovest, nota per la sua architettura iconica e la cucina italiana classica, e Chef Express Ponte di Novara, storica pizzeria dal 1947 con ingredienti di qualità. Scaligera Nord – Soave offre una focacceria, una pizzeria e un self-service, mentre Secchia Ovest vanta un punto vendita Eataly interno con una selezione gourmet e prodotti tipici italiani.

Altre tappe imperdibili includono Somaglia Ovest, La Macchia (Valdichiana) con le sue specialità toscane autentiche, Reggio Calabria con i prodotti regionali come la ‘nduja e i formaggi DOP, e Salerno con il richiamo alle tradizioni della Costiera Amalfitana. Carcare Est è considerata la struttura più curata d’Italia, mentre Arda Ovest e Rio Color Ovest offrono accoglienza, pulizia e aree relax ben curate.

Cantagallo Ovest e Roma Ardeatina completano la lista con la loro qualità di servizio e ampie aree attrezzate. Ognuna di queste strutture risponde a esigenze diverse, dal ristoro veloce a quello gourmet, dalla cucina locale alle proposte internazionali.