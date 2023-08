Per quanto tempo si conservano le piadine aperte? Consigli e accorgimenti da rispettare per una corretta conservazione, in frigorifero e in freezer.

Le piadine sono una soluzione ottimale per un pranzo veloce o uno spuntino sfizioso. Si possono preparare in casa con ingredienti molto semplici, seguendo la tradizionale ricetta romagnola o sostituendo lo strutto con l’olio extravergine d’oliva, oppure acquistare già pronte. Si trovano in commercio diverse tipologie di piadina: a fresche e a lunga conservazione. Le prime devono essere conservate fin da subito in frigorifero e hanno una durata limitata, mentre le seconde possono essere tenute tranquillamente in dispensa, fino all’apertura.

Le piadine pronte si preparano in pochi minuti: è sufficiente scaldarle da ambo i lati su una piastra o una padella calda, farcirle a piacere a portarle in tavola ancora calde. Se avete aperto una confezione di piadine e vi state chiedendo per quanto tempo potete conservarle, siete nel posto giusto. Vi daremo alcuni consigli pratici che vi aiuteranno a mantenere le vostre piadine fresche e morbide il più a lungo possibile.

Come conservare le piadine dopo l’apertura

Se volete conservare le piadine per qualche giorno, il frigorifero è il luogo ideale. Vi basterà richiudere la confezione utilizzando del nastro adesivo, oppure trasferire le piadine all’interno di un contenitore a chiusura ermetica di dimensioni adeguate. In alternativa, potete coprirle con della pellicola trasparente o riporle all’interno di un sacchetto per alimenti: in questo modo eviterete che si induriscano e che possano assorbire gli odori degli altri alimenti presenti in frigo. Consigliamo di consumarle entro 3-4 giorni.

Se desiderate conservare le piadine più a lungo, potete congelarle: in questo modo dureranno anche 3-4 mesi. Vi suggeriamo di riporle all’interno di un sacchetto per alimenti sufficientemente capiente (non dovranno piegarsi) e separarle l’una delle altre con un disco di carta da forno, per evitare che si attacchino. Potrete scongelare la quantità di piadine che vi occorre lasciandole per alcune ore in frigorifero.